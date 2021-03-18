亞洲樓王帶起！屯門特色戶新高價承接　西南九龍天池屋推售

樓市氣氛回勇，買家爭相高價追捧新盤特色戶，繼早前港島半山項目創出亞洲分層戶新高呎價後，其他地區甚至遠至屯門的特色戶亦錄新高價承接，而西南九龍臨海項目亦乘勢推出天池屋標售，市場料有機會再創項目呎價新高紀錄。

●帝御·嵐天平台特色戶呎售23808元 創項目各期新高

新盤特色戶做價屢創新高。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御·嵐天剛售出7座2樓單位25，實用面積205方呎，平台面積175方呎，成交價488.06萬港元，呎價23,808元創帝御系列各期新高。

●維港滙I加推樓王天池屋下周一起標售

由5大發展商合作的西南九龍維港滙I，剛發出新銷售安排，下周一起推售126伙，包括以價單及招標形式銷售，當中包括部分早前經已推出單位。新增發售單位中，第1座27至28樓複式A室屬樓王天池屋大宅，實用面積2,189方呎，是首期單位之中最大，平台面積923方呎，天台851方呎，單位已配備私家泳池。市場料該單位呎價勢挑戰項目新高紀錄。

●21 BORRETT ROAD第1期首推標準戶標售

資金流入大額豪宅物業市場。據一手銷售資訊網資料，長實集團（01113）的港島半山21 BORRETT ROAD第1期，剛加推15樓2號單位於下周一（3月22日）起招標發售，屬項目首個推售標準戶，實用面積2,154方呎。

●沙田瓏珀山樓書最快下周初上網

新界東部分大型新盤料下月登場。新地代理總經理胡致遠表示，旗下沙田瓏珀山的樓書可望下周初上網，示範單位正加緊籌備，當中包括四房雙套房大戶間隔。他透露，項目標準四房大戶均配備德國名牌焗爐，每個零售價為5.9萬元。

●EIGHT STAR STREET首張價單推出30伙

根據價單顯示，是次售價、呎價最平單位為3樓B室，實用470方呎，折實售價1,551.3萬元，呎價33,006元。

太古地產住宅業務董事杜偉業表示，項目首批單位招標反應理想，成交價充分反映兩個特色單位的獨特之處。資料顯示，該盤6樓B室及19樓A室，兩個單位早前透過招標形式，分別以1,902萬及4,250萬元售出，呎價為38,270元及46,550元。

●青衣薈藍主打開放式戶 最快下月開售

該項目提供320伙，主打開放式單位，大部分單位可享海景，預計關鍵日期為2022年12月31日。

市況方面，她認為，疫情等影響，但樓市需求仍持續，剛性需求料可支持走勢保持穩健。公司仍有港島及九龍區發展項目，其中薄扶林項目設7座獨立屋，預料明年可推售。