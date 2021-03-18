債息攀升拖冧科技股　納指早段挫166點

市場繼續押注通脹升溫，美國30年期債息突破2.5厘大關，去年8月以來首次，美股周四(18日)早段顯著受壓，以科技股為主的納指最傷，挫166點，報13,358點；標指瀉20點至3,953點，而道指則升30點，至33,046點。美國10年期債息漲最多11點子至1.75厘，創去年1月以來新高。

重磅科技股中，蘋果公司(Apple Inc.)報123.1美元，跌1.33%，亞馬遜挫0.69%至3,114.19美元。至於電動車生產商特斯拉(Tesla)股價瀉2.61%至683.48美元。

摩根大通資產管理策略員Hugh Gimber指出，現時整體市場估值昂貴，因此對央行的貨幣政策轉變「十分、十分敏感」。AXA IM Rosenberg證券投資策略主管Jonathan White則認為，實質利率上升的惡劣環境下，未來會繼續建議持有價值股多過增長股。

回顧周三(17日)美股，道指首次突破33,000點關口收市，指數由32,000點升至33,000點只花5個交易日，進帳1,000點的速度為歷來最快，打破由25,000點升至26,000點所需的8天。當中最大功臣是波音公司，貢獻約120點升幅，其次是生化公司安進(Amgen)及家居裝修用品零售商家得寶(Home Depot)，分別提供94點及90點升幅。