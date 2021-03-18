香島兩房逾4年蝕讓33萬　比華利山別墅成交料損手

部分業主為加快沽貨套現，不惜損手離場。筲箕灣香島一個兩房單位，剛連租約以908萬元售出，原業主持貨逾4年，帳面虧蝕約33萬元。

中原黎百祥表示，上述單位為2座低層E室，實用面積約484方呎，望山景，原業主打算將資金轉向其他投資而沽貨，呎價約18,760元。單位於2016年12月以941萬元買入，帳面蝕約3.5%。若以單位現時月租1.96萬元計，租金回報率約2.6厘。

新界洋房再現「血案」。消息稱，大埔比華利山別墅溫沙道單號屋，實用面積約1,606方呎，曾叫價1,800萬元，市傳減價至1,538萬元沽，呎價約9,577元，再度跌穿萬元水平。原業主持貨約10年，帳面貶值約290萬元。

資料顯示，馬鞍山星漣海1座連天台戶，以1,998萬元登記售出，較2017年購入價帳面低逾440萬元。以實用面積1,236方呎計，呎價約16,165元屬近期低價。根據成交紀錄冊，原業主購入時有機會獲現金回贈，並有賣方指定公司提供過渡性貸款。

此外，消息稱，西區高士台1座中層戶，售3,809萬元，約6年多帳面僅升值2.3%，料需蝕使費。另東半山詩濤花園一個單位市傳售3,780萬元，較約4年多前帳面低約20萬元。

剛性需求帶動下，加上息口仍然低企，今年首季各區二手樓交投量爆升。期內將軍澳區暫已錄逾1,000宗買賣，按季計，創逾8年多同期新高，而元朗及屯門亦分別錄得超過600及逾400宗成交。部分物業樓價亦急升，屯門新屯門中心單位賣710萬元，做價為屋苑歷來最高。

中原譚桂貞表示，3月份將軍澳二手私人住宅及居屋買賣暫共錄270宗，首季則約有1,013宗，屬2012年第二季後最旺，較上季的750宗急升約35%。她預期，本月成交量可逾400宗，而該區首季樓價料升約4至5%。

她續稱，新盤推售亦帶動外區買家入市將軍澳，尤其一批來自港島東的用家及分支家庭，而日出康城辣招鬆綁盤亦成為市場新供應，交投因而向上。

其中辣招期滿的MALIBU，近日亦錄高價買賣，市場消息透露，該盤2A座中高層兩房戶，實用面積約457方呎，剛以約890萬元售出，呎價約19,475元，料屬項目二手價新高。原業主2018年3月才購入，轉手帳賺逾130萬元。

屬上車盤供應集中地的新界西北區，二手交投亦升溫。中原王勤學指出，元朗3月份錄約184宗二手買賣，貼近2月全月的186宗。資料顯示，該區今年首季已累錄約623宗成交。

今年首3個月屯門二手市暫錄約460宗買賣，單單本月就錄約120宗。近日樓價連環破頂，該行鍾宏遠稱，新屯門中心7座極高層H室，實用面積約597方呎，三房間隔，早前以750萬元放盤，議價後減價40萬元獲承接，呎價約11,893元，新買家為同區早前沽出兩房單位的換樓客。

東涌區市況同樣熱鬧，美聯蕭銳賢稱，該區仍有不少樓價600萬至800萬元以下、可承做高成數按揭的單位放盤，同時，三房戶樓價亦低於一千萬元，故刺激二手交投量，首季暫錄299宗買賣，創近3年新高。他又稱，盤源被快速消化，近日連約單位成交增多，東環3A座高層8室，實用面約378方呎，連租約以568萬元售出，呎價約15,026元。

市場人士認為，交投量大幅增多，反映市場自用需求強勁，若二手盤源未能配合，求過於供下樓價只會再度乾升。政府應撤辣減低換樓成本，加快樓市單位流轉，從而增加二手放盤。