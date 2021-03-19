東方日報B1：聯儲袖手　市場炒通脹升溫　債息急飆

美債孳息急升引發疑慮之際，聯儲局周三議息後一如預期維持貨幣政策不變，儘管當局上調經濟和通脹預測，但最新利率預測顯示，官員預期2023年底前不會加息。主席鮑威爾於議息後記者會上大派定心丸，指當前貨幣政策立場仍合適，會繼續為經濟提供所需要的支持，直至經濟完成復甦。由於當局不作為，市場周四加大押注通脹升溫，10年期及30年期債息再度突破近期高位！

聯儲局一如預期維持聯邦基金利率介乎0至0.25厘，並繼續每月買債最少1,200億美元，直至就業和通脹目標取得「顯著的進一步進展」。鮑威爾表示，需要看到實際進展，而非預測進展，並指距離目標仍遙遠。對於何時縮減買債，他指出，只要當局沒有發出相關信號，市場都可假設為時機未到；若時機到來，當局會預先講明考慮收水。鮑威爾多次強調不急於收水，反映他放棄了聯儲局傳統上會採取先發制人的貨幣政策，以遏抑通脹。

議息聲明指出，雖然當地經濟活動和就業指標近期有所上升，但最受疫情衝擊的領域仍弱，通脹持續低於2%。市場關注的利率預測「點陣圖」也顯示，18名與會官員中有7人預期2023年底前會加息，與去年12月會議時，17名與會官員中有5人預期屆時會加息相若，佐證鮑威爾未急於收水的說法。當局又將當地今年經濟增長預測，由去年12月會議時的4.2%大幅上調至6.5%，勢是1983年以來最勁。

雖然部分經濟師憂慮，消費開支勢急增，供應可能未及追上，會導致物價跳升，但鮑威爾表示，即使今年有任何上升亦很可能是短暫，不符合加息門檻。確實，官員雖將當地今年通脹預測由上次會議時的1.8%上調至2.4%，但料明年回落至2%，扣除食物和能源的核心通脹料今年升至2.2%後，明年回落至2%。

由於聯儲局容許通脹超過2%目標，令市場偏向押注長債息上揚，10年期美債息昨日高見1.754厘，創去年1月以來最高；30年期則升見2.518厘，創2019年8月以來最高，連帶德國同期債息也升至去年1月以來最高。亦因如此，昨日已看到企業傾向改為發行較短期債券，今年內期限不超過10年的企業美元債的全球發行規模升至逾2,770億美元，佔整體76%，為至少10個季度以來最高。

現時市場對加息的預期雖紓緩，但仍料當局會於2023年首季加息0.25厘。全球主動型基金Nordea Investment警告，10年期美債息或於短期內升穿1.8厘，由於聯儲局現階段不作為，恐讓當局未來有機會迅速由鴿轉鷹。

事實上，10年期債息被視為股市風向標，早前升穿1.5厘，已令科技股陷入調整，內地天風證券認為，升越1.7厘水平預示市場進入第二階段，美股波動可能會明顯上升；下一個關鍵位是2厘，一旦突破，股市跌勢將更顯著。景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭則預計到今年底，10年期債息將達到1.9厘左右。