致富：投保之前多了解　資料如實最重要

風險無處不在，購買保險可為自己和家人帶來保障。若然大家對林林總總的保險計劃欠缺認識，如何由零開始尋找合適的產品？

致富財富管理部總經理張德明表示，現時投保人可以替自己和直系親屬(包括父母、配偶、和子女)購買人壽保險。大家在投保前，除要進行財務需要分析(Financial Needs Analysis)外，亦應要了解銷售單張和保險計劃書的資料。

投保人應購買多少保障額，要視乎保險產品的種類和個人需要。一般而言，購買人壽保險首要着重保障額，例如一個只有夫婦二人的家庭，40歲的一家之主預期自己及配偶有80歲壽命，一旦不幸英年早逝，保障額可以為其配偶提供的40年生活開支，藉此把財務風險轉嫁至保險公司。另外，假如受保人仍有樓宇按揭，尚欠銀行一筆款項，總保障額亦應包含這筆金額，受保人若不幸身故，家人便有足夠的賠償金清還按揭貸款，可避免陷入財困，或失去原有居所。

張氏指，投保程序簡單，填寫及簽署投保申請書後，連同身份證明文件等相關資料和過去病歷(如有)，便可透過持牌業務代表交予保險公司進入核保程序。保險公司除會核對投保人所提交的資料外，亦會評估受保人申請的保障額會否過多，以及過往接受治療的紀錄是否足夠。