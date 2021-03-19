李秀恒：推動5G全覆蓋　港府切勿懶懶閒

近年特區政府積極推動智慧城市發展，除去年12月公布了《香港智慧城市藍圖2.0》，提出超過130項推動智慧城市發展的措施外，最新出爐的《財政預算案》中，亦有推動5G網絡建設及智慧城市發展的章節，並為未來發展預留了資金。然而，綜觀香港在5G網絡和智慧城市發展方面，似乎已被一河之隔的深圳及大灣區內各個城市大幅拋離。因此，筆者認為特區政府不僅須參考大灣區城市的成功經驗，還要研究如何融入智慧大灣區的發展。

若要發展包括智慧政府、智慧交通和智慧經濟等的智慧城市科技，5G網絡可以說是必不可少的元素之一。雖然目前香港5G網絡覆蓋率已經超過90%，但與深圳的5G網絡全覆蓋，以及廣州和珠海於今年內實現全面覆蓋仍有距離。目前政府較依賴本地電訊營辦商自行將現有4G基站升級，以此來增加5G網絡覆蓋率，其實是窒礙了實現全覆蓋的速度。要知道「行百里者半九十」，因此政府應主導5G基站的建設工作，或為營辦商提供更多升級基站的誘因，促使早日達成5G網絡覆蓋全港的目標。

同時，香港在普及智慧城市應用科技方面亦需要急起直追。以深圳為例，在還沒有實現5G網絡全面覆蓋時，已經開始向市民普及如一站式政務服務平台、遙距醫療、遙距掛號、智能交通監測、實時行車地圖、小區人臉識別、網上報關等便民新應用程式，並且建立了跨部門政務和資訊共享平台，令市民只需登入一個網站或手機應用程式，便可以辦理如公司註冊、津貼申請、車牌、證件牌照等事宜，方便市民日常生活。須知道，即使有好的基礎設施，若不能為市民所用亦是徒然，將已有的應用科技落實及普及，是特區政府亟需推動的工作。

此外，持續的新冠疫情也凸顯出建立跨部門資訊共享平台的重要性，特別是與大灣區城市建立互聯互通的資訊平台，既能在面對疫情時加強對病毒傳播鏈的監控，以及通過大數據分析疫情的發展，也能使人員早一步恢復自由流動，減輕封關對經濟造成的影響。所以，政府甚需進一步打破與大灣區各個城市資訊斷層的情況，利用5G網絡傳播數據的速度，建立起跨境非敏感資訊互通平台，進一步加強與大灣區的融合。

香港經貿商會會長 李秀恒