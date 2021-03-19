美匯反彈　紐油失守60美元

●美匯指數升至91.86，港匯報7.7650，離岸人民幣(CNH)跌至6.5079，美元兌日圓處108.93，歐元見1.1918，英鎊報1.3931。金價跌至1,732美元。布油報62.92美元，紐油挫至59.74美元。比特幣回落至5.6萬美元水平。道指期貨上升。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指跌逾200點。美國10年期國債孳息率高企1.714厘。

●紐約期金收漲0.32%，每安士報1,732.5美元。

●美國電動車公司特斯拉(Tesla)再遭唱淡，Lansdowne Partners基金經理Per Lekander表示，他在做淡Tesla，認為其正處於泡沫之中，隨着利率的上升，其股價將大幅下跌。

●美國上周新申領失業救濟人數意外增加5.5萬。

●港股美國預託證券(ADR)收報29,127點，較香港收市跌277點或0.95%。

●即月恒生指數夜期收報29,158點，跌211點，低水248點，成交15,773張。

●德國DAX指數收報14,775點，升1.23%，續創歷史新高；英國富時100指數升0.25%，收報6,779點；法國CAC指數升0.13%，報6,062點。

●英倫銀行維持利率和購債計劃不變。