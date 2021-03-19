美匯反彈 紐油失守60美元
2021年03月19日 07:58
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●美匯指數升至91.86，港匯報7.7650，離岸人民幣(CNH)跌至6.5079，美元兌日圓處108.93，歐元見1.1918，英鎊報1.3931。金價跌至1,732美元。布油報62.92美元，紐油挫至59.74美元。比特幣回落至5.6萬美元水平。道指期貨上升。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指跌逾200點。美國10年期國債孳息率高企1.714厘。
●美股再度出現「科技股災」，納指周四(18日)大瀉3.02%或409點，收報13,116點；標指亦跌1.48%，報3,915點；道指則在銀行股支撐下，表現好過前兩者，但仍跌153點，收報32,862點。https://bit.ly/3cLraGb
●國際油價突然暴跌，紐約期油一度挫9.9%，低見每桶58.2美元，收市報60美元，跌7.12%或4.6美元；布蘭特期油亦大插6.94%，每桶報63.28美元。https://bit.ly/3cL6iip
●紐約期金收漲0.32%，每安士報1,732.5美元。
●全球最大對沖基金橋水基金創始人、有「鱷王」之稱的達利奧(Ray Dalio)表示，通脹升溫可能迫使聯儲局提前加息。https://bit.ly/3s5YvCg
●美國電動車公司特斯拉(Tesla)再遭唱淡，Lansdowne Partners基金經理Per Lekander表示，他在做淡Tesla，認為其正處於泡沫之中，隨着利率的上升，其股價將大幅下跌。
●美國上周新申領失業救濟人數意外增加5.5萬。
●港股美國預託證券(ADR)收報29,127點，較香港收市跌277點或0.95%。
●即月恒生指數夜期收報29,158點，跌211點，低水248點，成交15,773張。
●德國DAX指數收報14,775點，升1.23%，續創歷史新高；英國富時100指數升0.25%，收報6,779點；法國CAC指數升0.13%，報6,062點。
●英倫銀行維持利率和購債計劃不變。
●聯儲袖手，市場炒通脹升溫，債息急飆。 https://bit.ly/3vC6qJI