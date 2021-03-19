拜登政府對華政策快露底　股市好淡會開邊瓣？

中美一連兩日進行高層戰略對話，市場都在駐足觀望這兩個全球最大的經濟體，關係會否有所改善，從而更好地促進下半年的全球經濟復甦。

事實上，拜登上場以來，一直未有確切評論對華的政策，到底其將延續特朗普的強硬封殺政策，甚而變本加厲，抑或有保有壓，競爭與合作共存，以最大利益為依歸，至今仍停留在「斷估」的階段，且看今次兩國高層對話，會否為中美關係揭開新一頁，並對兩國元首之後的會晤或對話締造契機。

老實講，中美在意識形態上南轅北轍，並無法達成共識，這應該是毋庸置疑的，而在地區安全的問題上，兩國的矛盾只會愈來愈凸顯。故筆者相信，未來數月若中美關係見改善，都主要係集中在經濟政策層面。在地緣政治上，兩國仍會保持在緊張的狀態，雙方都在摸對方底線，原則上的大事不會有妥協。

站在全球經濟的角度，疫苗既已展開接種，年內經濟復甦必然是大議題，見到最新英國首相都改口風，話不要與中國發動新冷戰，要在中國關係問題上保持清醒云云。無他，各地政府在內部經濟復甦問題上面對頗大的壓力，相信外部政治取態會暫時放輕，等經濟復甦上軌道再議。在這個背景之下，未來中美交往，照計最多是沒有好消息，但不會有重大壞消息，否則大家都難望疫後「發財」…

若然呢個睇法係正確，咁對於首季尾甚至次季初的市況，又唔使太過悲觀。市況繼續上落整固，炒股唔炒市機會較大，意味都仲有足夠波幅和選擇可供炒作。只是股民要轉吓心態，有別於先前的大升浪，只要肯坐就贏大錢，嚟緊的市況係炒上落為主，區間操作，到位就要嚴格執行紀律。板塊方面，筆者認為次季航空股會是其中一個市場焦點，可博第二季行業恢復漸見出路，冇貨不妨先買一注，博坐轉順風車。

東網產經專欄作者 帥哥