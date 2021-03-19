溫灼培：黃金趁低收集　中期上望1850美元

據外電引述消息指，印度政府正計劃立法禁止虛擬貨幣於當地買賣、擁有、發行、掘礦(Mining)及轉移。若落實，這將會是全球對加密貨幣最嚴厲的法例。上述消息一出，虛擬貨幣價格即時受壓。

有一點投資者必須理解，近期全球主要央行，尤其美國聯儲局大印鈔票，本應利好金價，但近日未見上升，不排除很大程度上是被虛擬貨幣搶走了其保值地位光環。若日後有多一些國家如印度般加入嚴打虛擬貨幣行列，這反而會利好金價。

回看金價走勢，從2020年8月高位的約2,072美元，回落至上周低位約1,676美元，累積跌幅達19%，調整幅度已相當深。然而，過去一直支撐金價的因素，如全球大印鈔票、低息環境及美元領導地位不穩等因素基本上一直未變。歐央行上周揚言要加大買債，以壓抑日益上升的長債息，美國政府更通過了1.9萬億美元的刺激方案，料日後聯儲局也必須加碼放水配合政府大量發債，這一切均利好金價前景。

至於近期美國10年債孳息率上升，至今也遠未達2厘，在歷史上仍是嚴重偏低水平，難真正對金價帶來負面影響。綜合上述分析，筆者建議投資者可於1,700美元範圍逐步吸納黃金，中期目標料1,850美元。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培