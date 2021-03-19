亞馬遜登美國服裝零售商一哥　沃爾瑪屈居第二

根據富國銀行的統計，網購巨擘亞馬遜於2020年在美國的服裝、鞋履銷售額(包括第三方銷售商)增長15%，達至410億美元(約3,198億港元)，成為美國最大服裝零售商。

至於沃爾瑪排名第二位，其於美國服裝零售市場所佔的份額約為11%至12%，佔美國線上服裝銷售額的34%至35%。

富國銀行分析師表示，去年由於受到新冠肺炎疫情大流行的影響，傳統零售商掙扎求存，渠道加速向電商轉移，使亞馬遜成為有關趨勢的受惠者。此外，預期2021年亞馬遜在美國的服裝及鞋履零售額將會超過450億美元(約3,510億港元)，按年增長10%。從整個市場看，2021年美國線上服裝及鞋子銷售額料將與2020年持平，但規模仍然高於疫情爆發前。

根據Adobe數碼經濟指數，認為受疫情影響，2020年美國電商市場增長830億美元(約6,474億港元)。2021年美國電商市場的規模可能會達到8,500億至9,300億美元(約6.63萬至7.25萬億港元)，到了2022年可能會首次突破1萬億美元(約7.8萬億港元)。