宏利投資管理：健康護理股利好因素多

康健護理是一個防守性行業，性質獨特，可在一般市場波動下提供緩衝，同時維持良好的自然增長，由過往平均每股盈利及銷售增長優於大市可見一斑。行業的強勁自然增長由長期趨勢所帶動，有關趨勢長遠將刺激康健護理產品和服務的需求日趨殷切，而不受環球經濟周期所影響。

首先，人口老化帶動開支增長。不論地域，世界人口正加速老化，而且預期壽命愈來愈長。換言之，對健康相關服務的需求將更為殷切，成本持續上升，同時亦會出現更多的治療及療法的方案。

另外，醫學的進步。有關新冠病毒療法、診斷測試及多種疫苗的審批進展，均引證醫學進步將繼續推動行業發展。

最後，其他醫療需求缺口仍然存在。康健護理公司繼續致力填補新冠病毒疫情以外的其他醫療需求缺口，包括癌症、代謝綜合症、稀有／罕見疾病，及中樞神經系統紊亂。

估值方面，參考預測市盈率數據，康健護理股票比整體市場指數更具吸引力。目前，環球康健護理公司的估值較整體市場出現折讓(18.28倍對比20.56倍)，展現獨特的投資機會，因其防守性特質及上述的增長前景，康健護理公司過往較整體市場存在溢價。

新冠肺炎疫情持續，加深有效管理其他既有疾病(中樞神經系統紊亂、代謝綜合症、自體免疫失調等)的迫切性。治療和預防疾病的新方法將繼續在長期推動政府將資源分配予康健護理產品和服務。撇除新冠病毒這項因素，人口老化、醫學進步及醫療需求缺口龐大等長期趨勢，將對長線投資於康健護理業繼續提供支持。

我們認為康健護理業內個別公司具有長期表現領先的潛力，而現時可能是投資於該行業的最佳時機，重點是以選股作為取得領先表現的潛在動力。這些創新兼具吸引力的公司有能力抵禦下一個市場下跌周期，更重要的是，為股東創造長期價值。

通過評估新興科學和醫學趨勢，結合嚴格的內在估值分析，採取「由下而上」的基本投資流程，有助發掘這些穩健的機會。這方法將可繼續確保將資金分配至可滿足重要醫療需求缺口的公司，是建構投資組合的主要動力，並同時遵循適當的估值紀律。

宏利投資管理環球康健護理策略首席投資組合經理 Steven Slaughter