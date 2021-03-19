港股挫逾400點考驗兩萬九關　三桶油急挫　美團跌近3%

港股跌幅擴至超過400點，恒生指數失守兩萬九關，低見28,956點，國企指數及科技指數齊跌180點，主板成交逾500億港元。

三桶油跟隨油價急挫，中國石油及中國石化跌4.6%及4.4%，是表現最差兩隻藍籌；中國海洋石油跌4.3%。

科技股回吐拖低大市，昨日炒業績的舜宇光學跌3.3%。阿里健康及網易跌4%；美團跌2.9%；騰訊跌1.5%；阿里巴巴跌1%；小米集團跌0.7%。另外，京東集團及快手跌1.7%及1.4%；昨日被洗倉的微盟再跌5%。

金融股個別發展，滙豐控股及恒生銀行逆市升0.3%及1.6%。友邦保險倒跌0.3%；中國平安跌1.5%；工、中、建三大內銀股齊跌逾1%；香港交易所跌0.8%。

昨日做好的內需股顯著回吐，海底撈跌4.3%；吉利汽車跌3.6%；安踏體育跌2.8%；蒙牛乳業跌2%；萬洲國際及百威亞太跌逾1%。

長實高開逾6%後保持升勢，暫漲逾5%。公司斥170億元向李嘉誠基金會購買資產，另作同額回購股份。長和則跌2.1%；長江基建跌1%。

【09:20】港股挫逾200點 大型科網股全線跌 長實炒上

港股開市跟隨美股調整，恒生指數跌247點或0.84%，報29,158點；國企指數低開133點或1.16%，報11,336點；科技指數跌159點或1.84%，報8,516點。

美股納指急挫3%，大型科網股全線向下。騰訊跌1.9%報628港元；阿里巴巴跌0.7%；美團跌2.5%；小米集團跌1.5%；京東集團跌1.8%；快手跌1.2%。

長實斥170億元向李嘉誠基金會購買資產，另作同額回購股份，股價高開6.2%，報50元，是表現最佳藍籌。長和則低開1.4%，報62元。

重磅股友邦保險升0.4%；滙豐控股升1%合力撐市。香港交易所回吐1%。油價急瀉7%，中國海洋石油開市跌3.7%；中國石油跌近3%；中國石化跌2.5%。油價急瀉7%，中國海洋石油開市跌3.7%；中國石油跌近3%。