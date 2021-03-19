老撾債台高築　割讓電網權予中資企業　人民反感

老撾矢志成為「東南亞的電池」而積極在湄公河建設水壩，以售電予鄰國，然而，該國於缺乏資金下，近日與中國國營的南方電網簽署一份為期25年的特許協議，允許後者建設和管理老撾的電力網絡系統，包括向鄰國出口電力。

根據特許協議，在首25年的特許期間，老撾國家輸電網公司(EDLT)將投資20億美元來建設、管理和控制老撾的輸電網絡，25年期限過後，該生意將轉給老撾政府。而EDLT將僅控制範圍在230千伏以上的高壓電力線網絡，至於老撾電力公司則保留對230千伏以下電力線的控制權。

老撾在湄公河及其支流上建有或正在建設數十座水電大壩，老撾能源和礦產部官員表示，老撾電力有限公司因此背負巨額債務，加上目前的經濟低迷，政府沒有能力管理和經營電力線網絡，因此決定允許由擁有財政、技術和人力資源的中國人接管，建立一個新公司是必要的。

EDLT於去年9月1日成立，當時該公司與南方電網簽署股權協議，南方電網獲得大部分股份。如今EDLT控制着老撾對電網的投資，市場憂慮中國將從老撾的豪賭中獲利。

不過，亦有老撾官員直斥上述交易很差，認為通常在合作協議中，外國公司向東道國轉讓技術或知識，但中國並非如此，「當他們在萬象的老撾國家會議中心安裝電力系統時，並沒有向我們提供任何說明。當電力系統發生故障時...或者當我們想對電力架構進行升級時，我們只能請中國技術人員。」

老撾市民表示，「我以為政府建造許多水壩，電價就會下跌，但並沒有發生，因為中國公司正在接管老撾的配電。」另有市民質疑為何老撾不能管理自己的電力網絡。