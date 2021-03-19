別太樂觀！歐洲多國進入第3波疫情　經濟復甦路漫長？

正當全球積極接種新冠肺炎疫苗，憧憬經濟可逐步復甦之際，冷不防歐洲多國卻進入第3波疫情，其中法國、德國、意大利及東歐等國家已進入新一輪封鎖設施，如意大利將羅馬等半數以上地區劃為「紅色區域」、實施「封城」，而德國疾控機構指該國正處在第3波疫情初期。以上種種反映全球經濟隱患短期將仍揮之不去。有專家表示，中東歐國家病例數目激增，或與相關國家放鬆疫情管控、新冠變異病毒的循環有關。

綜合外電報道，法國首都巴黎將進入為期1個月的封鎖狀態，全國另外15個地區將於當地時間周五(19日)午夜起實施同樣的封鎖措施。

根據法國新的封鎖措施，非必要的企業將會關閉，學校可繼續開放。居民可在住所6英里的範圍內進行戶外運動，除非有正當理由，否則不能離開所在地區，晚上7點後開始宵禁。

於過去24小時內，法國新增確診病例逾3.5萬例。法國總理卡斯泰稱，該國進入「第3波」感染的可能性愈來愈大。衛生部長Olivier Veran表示，巴黎的情況更令人憂慮，重症監護室的病例數達1,200人，比去年11月疫情第2波高峰時更多。更值得大家留意的是法國衛生總局日前指，發現一種新的變異新冠病毒，或可逃避核酸檢測。

至於周五起，法國將恢復阿斯利康疫苗的注射。卡斯泰斯並將接種，以證明疫苗沒有問題。

除法國外，德國、意大利、匈牙利、波蘭及捷克等國家亦已進入新一輪封鎖。其中意大利已自3月15日起實施全國性的封鎖，封鎖時間延長至3月28日，以應對第3波疫情衝擊。德國Robert Koch傳染病研究所所長Lothar Wieler稱，第3波疫情已於3月初開始。該所的流行病學家Dirk Brockmann表示，德國新增確診病例呈指數級上升，是過早放寬限制和變異毒株的傳播所致。

事實上，自本月以來，該國每周新增確診病例續升，每周平均有逾2.2萬新增確診病例，360例死亡病例。

匈牙利亦於3月8日起實施新一輪疫情防控措施，要求所有商店、經營服務業場所關閉2周，食品雜貨店、藥店等除外。

該國每日新增確診病例數已創新高。國防軍醫療中心重病科醫生Peter Adam稱，匈牙利進入第3波疫情後，感染病例的年齡愈來越愈，病情亦日趨嚴重，他們科室的應對手段已不是施用藥物，而是要使用呼吸機。

波蘭自3月20日起實施為期3周的封鎖措施，商店、酒店和劇院等場所再次關閉，購物中心內僅允許出售生活必需品的商舖營業。該國本周申報有2.5萬例新增確診病例，創今年以來新高。

捷克則自3月1日進一步收緊封鎖措施，甚至部署警力保障封鎖措施的推行。