中美首場會談激烈交鋒　金融市場利淡氣氛轉濃

中美高層外交官員時隔9個月後首次會晤，中方代表率團抵達阿拉斯加州最大城市安克雷奇出席中美高層戰略對話，與美國國務卿布林肯、國家安全顧問沙利文會晤。首場會談於當地周四(18日)下午展開，美方表示中國的行為威脅以規則為基本的全球秩序，強調美方會捍衞全球穩定。中方則反駁美國利用優勢施壓，又提到美國國內黑人人權問題。整場會議火藥味濃，目前已結束，中方代表離開會場返回下榻酒店，雙方稍後會再開會。

中美高層戰略會談於阿拉斯加時間周四至周五(19日)舉行，雙方圍繞技術研發、人權、貿易及亞洲的軍事領導權展開討論。外媒報道，雙方代表會談開場激烈交鋒，美方官員更指，中方代表似乎有意譁眾取寵，違反禮節。

事緣中美雙方在會談前，說好開場聲明只有短短兩分鐘，但最後變成超過一小時。報道引述美方官員指出：「中方代表來此似乎意在譁眾取寵，聚焦在公開作秀，華而不實。他們馬上就違反禮節，由此可見一斑。」不過，中方代表則反控，是美國先不遵守外交禮節，在會談前夕宣布制裁中國官員。

● 金融市場為之震盪

由於中美會談氣氛緊張，港股受壓，恒指今早(19日)即市曾失守29,000點關。

內地股市相比2月份的高點已經下跌逾10%，而且對中美對話結果可能會頗為敏感。外電引述元大證券分析師施汶秉表示，那怕是語氣的稍稍加重，都會被看成是負面因素。

此外，雖說台灣股市今年表現居於亞洲市場前列，但是台灣問題也是導致中美關係緊張的原因之一。

人民幣方面，中美貿易戰一度導致人民幣在2019年8月跌至十年來的最弱水平。近來隨着內地經濟從新冠疫情中強勁復甦，人民幣一直在持續升值。最近人民幣和台幣走勢接近，顯示前者如有大波動，或影響到後者。報道引述瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰表示，此番首輪談判不大可能形成「任何重要共識」，而任何續談計劃都會使人民幣陷入動盪。

大宗商品方面，交易員們將密切關注中國是否會決定進口更多美國玉米，那也是美國的重要出口產品之一。鑑於中國加工以及飼料行業的強勁需求，未來可能會有更多的大規模採購。整體上，拜登政府的對華經貿政策不確定，亦會令中美關係陷入僵局，投資市場為之發愁…