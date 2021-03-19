姚浩然：港股觀望氣氛漸濃 舜宇待調整後吸納
2021年03月19日 10:53
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美債息抽升，拖累隔晚美股受壓，納指挫逾3%。時富財富管理董事總經理姚浩然認為，除了債息因素外，值得留意的是周五晚(19日)為美國四重結算日，市況波動不排除與此有關係。至於港股升至29,500點有一定阻力，市場已逐步消化債息因素，只要上升速度不太快，對大市影響不大。反而內地在農曆新年後銀根收緊，限制北水流入速度，港股或因此受拖累。不過，恒指在28,200有一定承接力，守穩其上未宜看淡。他又指，多隻重磅藍籌將陸續公布業績，市場觀望氣氛漸濃，料恒指將在28,500至29,500點之間上落。
法國周四(18日)宣布實施新一輪防疫封鎖措施，市場憂慮石油需求受到負面影響，國際油價隔晚急挫。姚指出，環球經濟復甦進度，將左右石油需求，相信油價經過早前急升後，在現水平上升空間未必太大。至於「三桶油」中，他較偏好中國海洋石油(00883)，認為其估值仍然偏低。
姚又指，舜宇光學(02382)去年業績不俗，主要由於毛利率有顯著回升，但今年能否持續有待觀察。另外，市場憧憬舜宇有機會進入蘋果公司iPhone供應鏈，加上公司在手機鏡頭、車載鏡頭增長仍然理想，且估值亦吸引，後市值得看好。舜宇價現價逼近200元，下一站目標可睇210至220港元，現價追入上升空間未必太多，建議可待回調至180元水平再買。