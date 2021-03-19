姚浩然：港股觀望氣氛漸濃　舜宇待調整後吸納

美債息抽升，拖累隔晚美股受壓，納指挫逾3%。時富財富管理董事總經理姚浩然認為，除了債息因素外，值得留意的是周五晚(19日)為美國四重結算日，市況波動不排除與此有關係。至於港股升至29,500點有一定阻力，市場已逐步消化債息因素，只要上升速度不太快，對大市影響不大。反而內地在農曆新年後銀根收緊，限制北水流入速度，港股或因此受拖累。不過，恒指在28,200有一定承接力，守穩其上未宜看淡。他又指，多隻重磅藍籌將陸續公布業績，市場觀望氣氛漸濃，料恒指將在28,500至29,500點之間上落。