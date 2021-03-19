2025年上海5個新城常住人口總規模達360萬

內地上海市明確未來五年加快推進新城規劃建設工作的總體要求、實施策略和實施保障，目標至2025年，5個新城常住人口總規模達到360萬左右，新城所在區GDP總量達到1.1萬億元人民幣，新城基本形成獨立的城市功能，初步具備綜合性節點城市的地位。

上海將優化5個新城住宅空間布局，完善多樣化住房供應體系。為確保5個新城建設的集聚度和顯示度，上海將製定滾動成片開發計劃，合理確定重點地區和重大項目，以公共基礎設施和環境品質建設為先導推進地區開發建設。上海還將組建專家顧問組，成立新城開發的功能性平台公司，遴選高水平設計、開發、營運團隊，建立重點發展地區的整體開發設計總控機制，充分發揮市屬國有企業的推動作用，鼓勵社會資本參與新城建設。

該市強化5個新城的人才引進政策，完善居住證積分和落戶政策，加大引進人才的力度，拓寬海外人才引進渠道。此外，該市將優化土地保障政策，市、區用地計劃指標向新城重點地區和重大項目傾斜，支持產業區塊實行混合用地等政策，強化全生命週期管理，創新低效用地分類處置和退出機制。另將加強財稅，加強對新城的財稅支持力度，實施新城範圍內的市級土地出讓收入支持政策。