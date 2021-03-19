國際金融界警告：如隔離檢疫政策不改 考慮撤出香港

新冠肺炎疫情持續肆虐，外電引述國際投行高層表示，假如香港長期維持現行的隔離檢疫政策，公司考慮將部分交易員轉移至其他金融中心。

隨着世界各地的新冠疫苗加快推出，其他城市陸續放寬封關限制，有國際金融公司的管理層亦指出，若香港繼續現行檢疫措施，將不利他們挽留及吸引海外人才。

該國際投行高層憂慮，一旦公司員工或其家屬是確診者的密切接觸者，即使檢測呈陰性，亦要入住檢疫中心兩周。雖然香港指定檢疫地包括部分酒店，但由於房內設施不足，加上Wi-Fi連接差，交易員與團隊會突然中斷聯絡。

目前，在新加坡只有密切接觸者家中環境無法進行隔離，才會被安排到指定檢疫中心；至於日本則建議檢疫呈陰性的密切接觸者，在家隔離14天。

消息指出，來自本地金融業的企業及團體正草擬信件，呼籲港府參考國際上最佳的抗疫方法，並應就疫情政策提出明確的路線圖。市傳港府今日(19日)將與國際商會和其他業界組織召開會議，簡介疫情最新情況。

此前，西營盤健身中心Ursus Fitness爆疫群組蔓延至金融界，不少中環金融才俊曾光顧上述健身中心，部分人已經染疫。

據外媒報道，法國巴黎銀行、瑞士信貸集團都有員工中招，而高盛集團因應疫情已恢復在家工作，只有一半員工返回辦公室。滙豐早前亦公布，由於滙豐總行大廈被政府納入強制檢測公告，滙豐由周三(17日)起暫停總行(香港中環皇后大道中1號地庫、3樓、5樓及6樓)的分行服務，直至完成相關檢測規定。