王品弟：資金湧入磚頭　豪宅看高一線

雖然疫情反覆，不過買家入市意欲仍然強勁，加上股市波動，不少人套股換樓，樓市交投暢旺。當中優質豪宅供應罕有，上月波老道誕生亞洲分層樓王後，豪宅再起動。不少大型新盤趁機出擊，上星期首輪銷售的西南九龍地王豪宅新盤銷情理想，二手豪宅亦綠得不少破頂成交，可見資金追捧磚頭，優質豪宅受實力買家追捧。

為何疫情反覆之下買家仍有信心入市？事實上，經歷逾一年抗疫，不少人已經適應疫下生活新常態，而且樓價去年在疫情下仍然有輕微升幅，反映樓市抗疫能力強，疫情對買家心態的影響不及疫情初爆發之時。

反觀全球量化寬鬆影響更大，首先美國將會推出1.9萬億美元紓困方案，龐大熱錢將湧入市場，帶動資產價格上升，加上銀行存息低，股市出現大起大落，香港磚頭市場相對穩陣，不少投資者套股換樓。

事實上根據稅務局資料，2月份BSD買家印花稅錄58宗，按月升約4成，創3個月新高，即使現時尚未通關，惟不排除部分未成為永久性居民的「新香港人」入市，帶動BSD個案回升。至於15%新住宅印花稅方面，相信低息持續，吸引部分長線投資者入市，帶動15%印花稅個案按月升約3成至2月223宗。

隨着疫苗接種計劃繼續，市場憧憬恢復通關，不少買家已經偷步買入優質豪宅，根據前線統計數字，2月份一手及二手市場錄得至少15宗億元成交，預計豪宅交投量及成交金額均看高一線。

香港置業研究部董事 王品弟