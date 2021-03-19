【高盛推介】科網股再度調整　北水趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：科網股於周四(18日)反彈後，周五(19日)早段跟隨大市再度調整。

觀察股份牛熊證需求及街貨分布，可見周四流入騰訊牛證的資金將收回價上調，集中留意610港元以上的產品。而熊證則見資金較留意675元以下收回價的產品。

美團方面，可見周四資金除了留意320元附近的貼牛之外，亦見資金留意280元以下收回價的遠牛。

阿里方面，則見周四資金集中留意215元以上收回價的牛證。

港股通方面，除了見北水連日部署騰訊之外，周四亦見美團獲北水轉勢買入。

騰訊牛證69785，收回價600.18元，行使價597.38元，換股比率500，槓桿比率15.2倍，相近收回價貼牛中街貨較低。

騰訊牛證62682，收回價580元，行使價577.5元，換股比率500，槓桿比率10.4倍，近51.5元收回距離遠牛。

騰訊熊證60830，收回價660元，行使價663元，換股比率500，槓桿比率19.6倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

騰訊熊證64243，收回價670元，行使價673元，換股比率500，槓桿比率14.6倍，新上市。

美團牛證69699，收回價310.18元，行使價307.18元，換股比率500，槓桿比率14倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

美團牛證69703，收回價300.18元，行使價297.18元，換股比率500，槓桿比率9.4倍，近26.2元收回距離遠牛。

美團熊證64356，收回價350元，行使價353元，換股比率500，槓桿比率13.6倍，新上市、市場上槓桿最高之一熊證。

阿里牛證60826，收回價220.18元，行使價218.18元，換股比率100，槓桿比率14倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

阿里牛證64595，收回價210.18元，行使價208.18元，換股比率500，槓桿比率9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

阿里熊證66629，收回價240元，行使價242元，換股比率500，槓桿比率23倍，市場上槓桿最高熊證。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。