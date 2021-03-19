中美爭霸不利廠商　台達電擬裁減90%內地人力

外媒引述台灣企業——台達電(台股：2308)董事長海英俊表示，該公司目標將在內地直接僱用的人力削減90%，現在的進度是已經砍了四成人力。

報道指出，受到中美貿易戰令生產成本上揚的影響，台灣電子業紛紛縮減內地營運，身為蘋果公司(Apple Inc.)與美國電動車廠元件供應商的台達電，亦在大幅縮減在內地的人力。

報道引述海氏指出，即使沒有發生中美貿易戰，對製造業而言，內地已不再是個好地方，皆因工資上漲、員工離職率高等。台達電正在印度建造4座大型工廠，相較之下，印度員工的穩定性比較高。他不諱言，在內地的目標是減少90%的直接僱工，現在還未達到這目標，已經做到減少40%。

分析指出，美國要求供應商多元化營運、減少大量集中於內地的壓力，以及內地自身的勞力成本增加，促使了這樣的改變。不過台企--鴻海相對低調得多，亦不願多講在內地布局的轉變，因為擔心觸怒內地當局。

前年美國對中國產品加徴25%關稅後，台達電就把電訊類電源設備的製造移回台灣及轉到泰國，目前在印度建造4座大型工廠，準備生產太陽能電力轉換器和工業自動化設備，供應印度市場，資訊科技和通訊類產品則計劃外銷。海氏強調，儘管電訊相關設備等較敏感產品生產移出內地，但其他像是大眾化的電腦元件等產品，仍留在內地生產，但保留在內地的工廠，可以轉為自動化。惟他亦承認，完整的供應鏈仍是內地製造業的優勢。