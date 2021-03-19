內企今年已違約780億元　專家料未來幾季違約個案趨增

外電報道，本年至今，中國在岸、離岸信貸市場已有約100億美元(約780億港元)的債券違約，是去年同期的最高記錄。中央正允許陷入財困的公司違約，另一方面盡力避免壓力蔓延到廣泛信貸市場，但隨着流動性撤回，違約情況可能在房企、地方政府融資工具及能源生產商等最脆弱的產業更為明顯。

至於由地方政府支持的融資平台顯示愈來愈大的壓力迹象，地方國有聯營的重慶能源投資集團未能償還9.15億元人民幣貸款，其明年到期的美元債券下跌50%以上。分析指，湖南及雲南的融資平台信用風險正上升，地方政府的信用差異將加劇，地方隱性債務已被提升至「國安問題」。

煤炭公司則因北京追求零碳淨排放的國家目標、整頓行業而面臨巨大挑戰，去年11月永城煤電違約重挫市場的信心。在山西及河北的主要產區，煤炭公司難以發債，如山西的企業只能籌到2月到期債務的25%，為近3年最低，12月時仍有184%；河北企業籌集到2月到期債務的18%，12月時有124%。

品浩投資管理(亞洲)中國經濟學家Carol Liao稱，隨着中國的信貸政策正常化，企業將更難分期償還債務，預計未來幾季將出現更多違約，尤其是行業過熱、產能過剩及環境不友善的行業將面臨最大風險，包括煤炭業、高槓桿率，且集中在中國低端城市的小型開發商。