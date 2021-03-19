聞到燶味？傳有投行禁止顧問主動向客戶推銷SPAC

特殊目的收購公司(SPAC)近期掀起熱潮，不少投資者看到名人贊助或投資SPAC，就貿然跟進。外媒報道，有投資銀行開始禁止理財顧問向客戶推銷買賣SPAC股票。

報道指出，特殊目的收購公司是空殼公司，沒有營運業務，它存在的目的，只是在透過IPO籌募資金後，去收購那些有前景的未上市公司，讓被併購的公司借殼上市，這個上市方式在近期相當熱門，包含Virgin Galactic、Playboy和DraftKings等公司，都是透過SPAC方式上市。

SPAC熱潮在最近已經吸引歌手、演員、職業運動員等各界名人參與。美國證券交易委員會(SEC)日前發出提示，表示名人對於SPAC的認可，不一定會讓它成為安全選擇。更有消息指，投資銀行--瑞銀3月初做出決定，表示其財富管理客戶僅能自發的買賣SPAC股票，顧問不得主動向客戶推銷SPAC，但若SPAC已完成併購借殼上市的話，則不受影響。

報道指，該行之所以會做出這決定，是因為在和未上市公司合併之前，對於SPAC的信息和研究是有限度的，惟報道指該行並未就此作評論。