【瑞通推介】投資者即市續撈微盟中海油牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國10年期國債孳息率升穿1.75厘，打擊股市表現。道指隔晚跌153點或0.5%，收報32,862點；納指大跌3%。

恒指周四(18日)高見29,596點，收報29,405點，升371點或1.3%，連升4日並收復20天線。周五(19日)早段曾回吐近500點，一度跌穿兩萬九大關。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流出逾1.3億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾8,800萬元，反映投資者趁升市減持。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

微盟集團去年業績差過市場預期，股價周四曾急瀉逾18%，險守18元，收市報18.14元，仍重挫17.9%，成交急增。集團去年轉蝕11.57億元人民幣，其中包括可轉換債券公平價值變動引起的10.86億人幣虧損，收入按年升37%至19.69億人幣。有券商展望今年微盟將把業務擴展到其他領域，並計劃進一步滲透線下商戶，以及推出PaaS生態系統及改善商戶解決方案。微盟周五早段尚未止跌，再挫逾8%，失守17元。周四有逾1.3億元北水淨沽出微盟。輪證資金流方面，分別有逾1,100萬元以及逾40萬元淨流入其好倉和淡倉。

部分國家的疫苗接種工作受阻，為經濟和石油需求復甦帶來不確定性，國際油價隔晚暴跌7%。下周四(25日)公布業績的中國海洋石油，周四收跌2%於8.77元，周五早段再挫逾5%，下試8.3元支持力，失50天線，並連跌4個交易日。另外，中海油集團董事長汪東進表示，「十四五」期間，中海油將把清潔能源作為產業轉型的重要方向之一，推動加快清潔能源發展步伐，目標2025年實現清潔能源新產業收入佔比10%。周四有約3.7億元北水淨沽出中海油。輪證資金流方面，分別有逾510萬元和逾20萬元淨流入其好倉和淡倉。

有傳阿里巴巴計劃將淘寶特價版程式接入微信，以滿足中國反壟斷機構要求。另外，針對未履行安全評估的語音社交軟件，網信辦及公安部約談包括阿里巴巴在內共11家科企。今月以來呈區間橫行的阿里，周四在成交配合下曾飆逾7%，至238.6元，收市維持4.9%升幅，報233.6元。周五早段曾跌逾1%，低位跌穿230元。周四有逾820萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾420萬元淨流入。

中美高層正進行戰略對話，據報中方官員打算要求華府推翻特朗普政府的多項對華政策，包括針對華為和中芯國際的銷售限制。另外，中芯國際公布，擬與深圳政府成立中芯深圳，生產28納米及以上的集成電路。不過中芯上日走勢先高後低，27元得而復失，全日逆市微跌近0.2%，收報26.45元，跌穿50天線。中芯周五早段再挫逾2%，回落至26元以下，其後跌幅收窄。周四有逾180萬元淨流出其好倉，淡倉同日亦有逾10萬元淨流出。

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