港府：就推行無紙證券市場制度等法例修訂刊憲

政府周五(19日)將《2021年證券及期貨及公司法例(修訂)條例草案》刊憲。

《條例草案》旨在透過修訂《證券及期貨條例》和《公司條例》等的現有法例，以修訂模式在香港推行全面的無紙證券市場制度，以及對新訂的場外衍生工具發牌制度下受規管活動的範圍作出調整。

財經事務及庫務局發言人表示，政府致力推動在香港實施無紙證券市場制度。《條例草案》為此提供所需的法律框架，讓投資者在現行透過代理人持有證券的實益權益外，可選擇在一個數碼化的環境持有及轉讓證券的法定擁有權，既讓他們享有更佳的法律保障，同時提升香港金融市場基建，並進一步提高市場效率和競爭力。若《條例草案》獲立法會通過，預期在2022年底前開始分階段實施無紙證券市場制度。

發言人續稱，在實施無紙證券市場制度後，政府將不會再就毋須使用轉讓文書的證券轉讓徵收每張5港元的定額印花稅。

此外，發言人補充，當局同時建議對場外衍生工具發牌制度中受規管活動的範圍作出技術性修訂，使有關豁免範圍更清晰明確，以更好反映政策原意。

《條例草案》將於3月24日提交立法會進行首讀。