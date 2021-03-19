【高盛推介】吉汽隨大市調整　可留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：汽車股周五(19日)早段跟隨大市調整，當中周二(16日)起連升3日的吉利汽車，周五早段低開約0.6%後跌幅擴大，低見23.65港元。

有報道指，吉汽與南韓SK集團聯合設立「移動出行基金」，總規模達3億美元。主要對互聯汽車、自動駕駛、電動化等未來汽車關鍵領域具有發展潛力的企業進行投資。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周四(18日)獲資金轉向，錄得約440萬元資金流入。而牛證則於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約790萬元，當中周四佔約650萬元，並見資金除了集中留意23元附近收回價的產品外，各個收回區域的牛證亦見獲資金部署。

吉汽購證21904，行使價28.93元，2021年6月7日到期，實際槓桿6.9倍，行使價24至30元間、2個月期以上、低街貨產品中，槓桿最高。

吉汽購證24535，行使價26.85元，2021年6月24日到期，實際槓桿5.6倍，貼價、低街貨。

吉汽牛證56209，收回價22元，行使價21.5元，換股比率50，槓桿比率9.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

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