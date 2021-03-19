萊坊：去年全球樓價平均升5.6%　土耳奇稱冠　香港排名51

萊坊去年第4季《全球樓價指數》顯示，最近3年全球住宅樓價錄得最快速的增長。去年樓價平均上漲5.6%，超越前年5.3%的增幅，而對上一次指數年度增長超越5.6%為2018年第一季。

去年有89%的國家和地區的樓價上升，當中有不少新興市場表現強勁，包括連續4季錄得樓價上升的土耳其。

截至去年第4季，土耳其價樓按年增長30.3%，升幅為全球最高；新西蘭緊隨其後，樓價按年升18.6%，為亞太區表現最好的國家。至於斯洛伐克排名第3，樓價按年升16%。而印度樓價跌3.6%，是全球表現最弱的國家。

香港樓價按年跌0.1%，於全球樓價指數中排名第51位，跌幅較之前兩季收窄。

該指數追蹤和比較全球56個市場的一般住宅市場表現。

萊坊大中華區研究及諮詢部副董事王兆麒表示，儘管樓價按年微跌，但有迹象顯示香港住宅市場正在轉向，最近的政府土地拍賣結果正面，市場出現一些破紀錄的天價成交，均顯示市場情緒正在改善。在低息環境、股市反彈以及住宅市場未來供應減少的情況下，投資者和用戶的需求保持強勁。

王續稱，考慮到市場仍然存在一些不利因素的情況下，萊坊對住宅市場持謹慎樂觀的態度。如果新冠肺炎疫情受到控制，樓價將回復正增長。