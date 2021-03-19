美10年期債息朝2厘進發　美元淡倉投降？

美匯指數今日(19日)回升，曾見91.97，美元淡倉遇挫。在美債孳息率持續上升，市場普遍預期美元將進一步走高，美元淡倉將何去何從？

美國聯儲局主席鮑威爾放「鴿」後，美元與美債孳息率短暫回落後即見回升。外電報道，美元的韌性，讓許多原本預期今年會持續貶值的淡倉感到驚訝與失望。拜登的刺激政策令美國預算赤字擴大，卻沒有削弱美元需求，反而助長美元強勢。聯儲局不願阻升債息，只會讓押注孳息率走高的投資者更加大膽行使，並使預期美元走貶的投資者望而卻步。

報道引述ING外匯策略師Chris Turner表示，鴿派聯儲局長期使美債不受保護，市場對10年期國債孳息率會多快升抵2厘正保持警惕。美債價格現在近無序的下跌，可能會延後美元跌勢，因為債息上升將促使風險資產重新定價。

儘管美元淡倉正成群結隊投降，包括養老基金、保險公司和共同基金，上周砍掉美元淨空倉的部位創下歷史新高，但持倉數據顯示，交易員們仍預期美元將走軟。

分析指出，外匯儲備管理者關注的是，美國是否將債務通過通脹方式消化掉，抑或使美國孳息率曲線變陡從而吸引國際投資者。報道又引述巴克萊全球外匯銷售聯席主管Kristen Macleod指出，儘管美元強勢，但投資者對於某些大宗商品相關貨幣仍有相當大的興趣。她預計澳元、加元和挪威克朗兌美元將升值。鑑於利差擴大，歐元和日圓等低收益貨幣，中期而言可能跑輸。