監管加劇　對手進逼　阿里巴巴電商帝國正動搖？

日本媒體報道，阿里巴巴在電商市場正面臨新興對手挑戰，如以團購為購買模式的拼多多，其活躍用家人數已在2020年底達到7.884億人，按年增長35%，超越阿里巴巴同期的7.79億人。報道指出，雖然阿里巴巴在內地的電商市佔率仍達50%、在大城市市場中佔優勢，且商品價格較高，產品陣容也更廣泛，但已感受到威脅。

報道指出，阿里巴巴可能會很難應付其對手，雖然該公司已將交付APP作為主要增長動力，但阿里巴巴旗下外送服務「餓了麼」的市佔率，仍遠小過美團。字節跳動則在去年全面涉足電商，並於該公司的服務在中國有超過6億用戶的基礎上，於今年1月推出行動支付服務。而在商業模式上，包括拼多多、美團和京東都已推出類似團購的服務，但阿里巴巴卻是在今年年初，才成立專門的社區團購部門。

此外，阿里巴巴也正面臨內地當局的監管壓力，其杭州總部即在去年12月遭監管機構搜察，還傳出可能被監管機構開出有史以來最高、達9.75億美元的反壟斷案罰款。隨着中央大喊要反對壟斷、防止資本無序擴張、確保平台經濟健康發展，阿里巴巴承受的壓力，可能還會繼續增加。