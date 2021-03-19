威發國際達成兩項數碼貨幣戰略合作　股價曾飆1.5倍

威發國際公布，於周四(18日)達成兩項戰略合作，包括與加州超級算力公司及Affluence Energy(AEH)訂立BOINC戰略合作協議，以及與鏈上(CHAINUP PTE. LTD)及蘇扎克石油和天然氣股份達成鏈上戰略合作協議。

根據BOINC戰略合作協議，公司將依托AEH的巨大能源儲備優勢，利用革命性科技推動能源資源項目，加速布局數碼貨幣領域，並整合利用加州超級算力公司及BOINC的強大算力平台及在加密數碼貨幣領域的資源，布局加密貨幣算力、礦池、託管、交易、數碼貨幣發行及投資管理等全生態產業鏈。

公司將與加州超級算力公司、區塊鏈生態圈夥伴和加密貨幣領域合作夥伴及專業投資人合作，設立區塊鏈科技生態系統合營公司，公司持股25%。

另外，根據鏈上戰略合作協議，威發將擔當蘇扎克的區塊鏈商業顧問，與協議各方搭建礦場，推動挖礦活動。公司將按發電成本價格將能源分配給礦場，電費以比特幣支付。協議各方並將探討在美國場外交易集團(OTCQX)等證券市場發起設立比特幣信託等加密貨幣金融產品。