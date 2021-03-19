【產經直播】港股積弱到幾時？

隔晚美國10年期債息突破1.7厘，拖累美股全線向下，港股周五(19日)同樣跟跌兼且跌足全日，並再次失守29,000點關口。聯儲局表明無意提前加息，不過債息仍然高企，港股要弱到幾時？

歐洲疫情反覆再為經濟復甦增添不確定性，拖累國際油價急挫，「3桶油」亦顯著回落。油股跌至現水平可否趁低吸納作中線部署，博油價再彈過？

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