【產經直播】港股積弱到幾時？
2021年03月19日 16:10
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隔晚美國10年期債息突破1.7厘，拖累美股全線向下，港股周五(19日)同樣跟跌兼且跌足全日，並再次失守29,000點關口。聯儲局表明無意提前加息，不過債息仍然高企，港股要弱到幾時？
新經濟股繼續跑輸大市，龍頭科網股ATMXJ普遍偏軟，小米集團(01810)有傳正快速推進造車項目，股價一度彈起3%；惟部分SaaS股弱過藥煲，其中微盟集團(02013)業績後兩日累跌兩成，幾時先跌夠？
歐洲疫情反覆再為經濟復甦增添不確定性，拖累國際油價急挫，「3桶油」亦顯著回落。油股跌至現水平可否趁低吸納作中線部署，博油價再彈過？
乳業股中國飛鶴(06186)全年多賺近90%至74億元人民幣，毛利率上升2.5個百分點至72.5%。股價靠穩，業績收唔收貨？同業即將公布業績又博唔博得過？
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