港股4連升斷纜 油金走勢回穩
2021年03月19日 16:20
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美匯指數微跌至91.68；港匯見7.7661；離岸人民幣(CNH)反覆處6.5058；美元兌日圓跌至108.73；歐元企1.1929；英鎊報1.3950。金價靠穩，每安士報1,743.41美元。油價回順，布油見63.35美元；紐油重上60美元。道指期貨靠穩。
●港股連升4日後隨美股回吐，恒生指數曾挫668點，低見28,737點；全日收報28,990點，跌414點或1.4%，失守29,000點關口。主板成交2,061.622億元。大型科網股普遍受壓，騰訊及美團齊跌逾1%；阿里巴巴及小米靠穩。油價急挫，「三桶油」中國海洋石油、中國石油及中國石化跌4%至5%。https://bit.ly/3qYQ6Px
-恒安去年多賺17%，末期息1.3元人民幣。
-傳小米造車項目有望在4月立項，將主打中高端市場。
●滬綜指全日跌58點，創業板指本周挫3%。滬深兩市主板成交共約7,721.07億元人民幣。https://bit.ly/3r10eHC
●日股收挫424點，本周累升0.2%。https://bit.ly/3lx5IbT
-日本央行將基準利率維持在-0.1%不變。符預期。
●中美首場會談激烈交鋒，金融市場利淡氣氛轉濃。https://bit.ly/30X1TDv
●鮑威爾拍心口唔驚通脹，美債孳息率繼續升，股市有難？https://bit.ly/3vDqfAh
●諾獎得主克魯格曼：美通脹不會重現1970年代失控場面。
●美10年期債息朝2厘進發，美元淡倉投降？
●美國2023年底前不加息？債市表現最誠實...https://bit.ly/3eZzQLV
●新冠肺炎：
-別太樂觀！歐洲多國進入第3波疫情，經濟復甦路漫長？
-旅業蕭條！英航繼賣畫自救後，最新擬售倫敦總部。
-疫下旅遊航空業停擺，日本賞櫻花料失經濟效益335億港元。
-國際金融界警告：如隔離檢疫政策不改，考慮撤出香港。https://bit.ly/3tGYBkl
-你有冇份？研究指新冠肺炎疫情令全球1.5億名中產降級...https://bit.ly/3bY90C6
-亞馬遜登美國服裝零售商「一哥」，沃爾瑪屈居第2。
●國際油價創半年最大單日跌幅，地緣政治風險添變數。
●萊坊：去年全球樓價平均升5.6%，土耳其稱冠，香港排名51。
●聞到燶味？傳有投行禁止顧問主動向客戶推銷特殊目的收購公司(SPAC)。
●搵食艱難！高盛內部調查指新入行分析師每周工作98小時。
●福特美德兩廠停工，「缺芯」或致今年少賺78億元。
●老撾債台高築，割讓電網權予中資企業，人民反感！
●內企今年已違約780億元，專家料未來幾季違約個案趨增。
●內地網民規模增至9.89億人，互聯網普及率達70.4%。
●監管加劇，對手進逼，阿里巴巴電商帝國正動搖？
●螞蟻集團指從未參與「螞蟻幣」任何形式的合作。
●人民幣中間價跌至6.5098，兌每百港元報83.83。
●香港破產管理署：2月提交強制清盤呈請宗數按月少18%。
●新股市場：
-傳滴滴出行擬趕在下季IPO，集資額或高達700億元。
-盈滙企業今(19日)起招股，入場費2,828元。
-思派網絡考慮下半年在港上市，集資約78億。
●二手樓價指數按周跌0.16%。