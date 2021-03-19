港股4連升斷纜　油金走勢回穩

美匯指數微跌至91.68；港匯見7.7661；離岸人民幣(CNH)反覆處6.5058；美元兌日圓跌至108.73；歐元企1.1929；英鎊報1.3950。金價靠穩，每安士報1,743.41美元。油價回順，布油見63.35美元；紐油重上60美元。道指期貨靠穩。

-恒安去年多賺17%，末期息1.3元人民幣。

-傳小米造車項目有望在4月立項，將主打中高端市場。

-日本央行將基準利率維持在-0.1%不變。符預期。

●諾獎得主克魯格曼：美通脹不會重現1970年代失控場面。

●美10年期債息朝2厘進發，美元淡倉投降？

●新冠肺炎：

-別太樂觀！歐洲多國進入第3波疫情，經濟復甦路漫長？

-旅業蕭條！英航繼賣畫自救後，最新擬售倫敦總部。

-疫下旅遊航空業停擺，日本賞櫻花料失經濟效益335億港元。

-亞馬遜登美國服裝零售商「一哥」，沃爾瑪屈居第2。

●國際油價創半年最大單日跌幅，地緣政治風險添變數。

●萊坊：去年全球樓價平均升5.6%，土耳其稱冠，香港排名51。

●聞到燶味？傳有投行禁止顧問主動向客戶推銷特殊目的收購公司(SPAC)。

●搵食艱難！高盛內部調查指新入行分析師每周工作98小時。

●福特美德兩廠停工，「缺芯」或致今年少賺78億元。

●老撾債台高築，割讓電網權予中資企業，人民反感！

●內企今年已違約780億元，專家料未來幾季違約個案趨增。

●內地網民規模增至9.89億人，互聯網普及率達70.4%。

●監管加劇，對手進逼，阿里巴巴電商帝國正動搖？

●螞蟻集團指從未參與「螞蟻幣」任何形式的合作。

●人民幣中間價跌至6.5098，兌每百港元報83.83。

●香港破產管理署：2月提交強制清盤呈請宗數按月少18%。

●新股市場：

-傳滴滴出行擬趕在下季IPO，集資額或高達700億元。

-盈滙企業今(19日)起招股，入場費2,828元。

-思派網絡考慮下半年在港上市，集資約78億。

●二手樓價指數按周跌0.16%。