厲害！垃圾都可以使用區塊鏈？全面追蹤時代來臨

外國傳媒報道，區塊鏈技術可以追蹤垃圾處理足迹？方法是只要將收集者、處理中心，甚至各種類型的垃圾，透過區塊鏈技術增加對垃圾處理的責任感，就可用全新眼光來看待垃圾收集及處理，一位阿根廷企業家更創造了類似比特幣的虛擬貨幣JellyCoin，以改善垃圾收集問題。

比特幣狂潮讓虛擬貨幣市場逐漸為人所知，區塊鏈的應用也愈來愈廣，目前已被廣泛用於創新領域，從銀行、房地產到藝術品，現在則擴至「廢物管理」。

報道指出，大多數塑料和其他廢棄物都不會被回收，最終被堆填。由於多數垃圾的處理過程很難追蹤，故美國、印度及阿根廷等國家正嘗試通過採用區塊鏈技術，增加對垃圾處理過程的責任感，使廢物管理者和民眾以全面的眼光看待垃圾處理。

一位住在阿根廷小鎮的企業家Ivan Zubilewicz，創造出一種虛擬貨幣，希望改善當地的垃圾收集，名為JellyCoin，它就像比特幣一樣，是建立在區塊鏈上。儘管阿根廷對虛擬貨幣的監管框架與其他國家一樣尚未完整，但JellyCoin的價值最初與阿根廷貨幣披索掛鈎。

一家位於紐約新創公司RecycleGO也將在邁阿密監督海灘清理工作，將掃描塑料瓶上的QR碼，然後將瓶子分解成原材料，並轉變為商品，再將其添加到區塊鏈中進行跟蹤，終極目標就是透過區塊鏈技術，讓垃圾達到100%回收。