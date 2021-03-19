德勤遭財匯局調查　涉審計冠華國際帳目

財匯局指，冠華於今年2月22日刊發公告，指其審計委員會於2月16日接獲德勤於同月11日撰寫的信函。德勤於這封信函中表示，1月22日接獲有關冠華的兩間內地附屬公司的兩份信用報告，而該信用報告包括若干尚未償還借貸共9.46億元人民幣，其中「部分」可能並無計入集團的年度及中期帳目內。德勤是冠華年度帳目的核數師，並就其年度帳目發表了無保留審計意見。德勤亦就其中期帳目發表了無保留審閱結論。

在2月22日，德勤向財匯局通報上述公告。就財匯局於2月27日的提問，德勤在本月2日的信函作出了回應，指其已於2月26日通知冠華，據其分析，表示只有部分借貸可能未計入年度帳目和中期帳目，似乎不再準確。

財匯局亦於2月23日收到來自公眾的投訴，對冠華於2月22日的公告中有關可能未記錄的借貸所披露的空泛資料表示關注，並質疑就銀行借貸的審計工作是否已適當地進行。及至本月9日，冠華再刊發公告，表示公司已接獲德勤的第二封信函，並表示已要求德勤澄清向公司寄發的兩封信函內的不一致之處，並就第二封信函所指的分析提供進一步資料和解釋。

考慮到冠華的股份買賣仍在進行，財匯局已就其年度帳目和中期帳目展開查訊，並就其年度帳目的審計展開調查，以釐清兩項公眾的提問及疑慮，其一是對於未記錄的借貸，年度帳目和中期帳目是否以及在何種程度上嚴重錯報；其二是核數師是否按照相關的審計準則就年度帳目進行審計。