疑遭蘋果「割蓆」 歐菲光：第2季終止採購
2021年03月19日 20:47
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歐菲光(002456.SZ)周二(3月16日)公告，佔收入超過22%的境外客戶決定不再下單，據其過往業績，該境外客戶應該是蘋果公司(Apple Inc.)，暗示歐菲光被蘋果踢出供應鏈的傳聞屬實。深圳證交所當日下發關注函，要求歐菲光補充披露境外特定客戶計劃終止採購關係的時間、目前與特定客戶相關的訂單情況及自查核實關於訂單變化情況的訊息披露是否及時。
歐菲光回覆深交所關注函稱，特定客戶計劃於2021年第2季度(具體時間尚未完全確定)終止與公司的採購關係，後續公司將與特定客戶簽署終止合作協議。由於特定客戶與公司曾簽署保密協議，公司無法披露相關業務的具體訂單量和銷售收入。據初步統計，2021年1至2月，來源於境外特定客戶的相關收入同比增長5.52%，訂單狀況正常。公司預計，特定客戶相關的訂單出貨將持續到3月31日。
歐菲光亦稱，因事發突然，目前與聞泰科技(600745.SH)仍就特定客戶訂單終止對交易事項的影響進行評估，並與客戶進行溝通磋商，尚未確定交易完成後的訂單狀況。目前雙方正根據《收購意向協議》就交易的資產範圍、定價、付款、交割和債務等問題以及客戶訂單終止的影響進行談判協商，尚未確定相關交易的具體方案。
另外，周五晚，上海證券交易所向聞泰科技下發監管工作函，惟未知與上述交易有否關連。