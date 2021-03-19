疑遭蘋果「割蓆」　歐菲光：第2季終止採購

歐菲光回覆深交所關注函稱，特定客戶計劃於2021年第2季度(具體時間尚未完全確定)終止與公司的採購關係，後續公司將與特定客戶簽署終止合作協議。由於特定客戶與公司曾簽署保密協議，公司無法披露相關業務的具體訂單量和銷售收入。據初步統計，2021年1至2月，來源於境外特定客戶的相關收入同比增長5.52%，訂單狀況正常。公司預計，特定客戶相關的訂單出貨將持續到3月31日。

另外，周五晚，上海證券交易所向聞泰科技下發監管工作函，惟未知與上述交易有否關連。