中美添疑慮！聯儲又玩火　道指早段跌逾350點

中美會談氣氛緊張，聯儲局又火上加油，加上法國宣布新一輪封鎖措施，美股周五(19日)早段偏軟，道指最多挫357點，目前跌282點，至32,579點；標指跌8點，至3,907點；納指先升後跌，跌33點，至13,083點。

港股期指夜市下探，目前報28,799點，跌135點，低水192點。

被市場人士批評不理會通脹升溫的聯儲局周五(19日)火上加油，表示補充槓桿率(SLR)的減免措施於3月31日到期後不會續期，意味美國銀行業需要回補約1.6萬億美元作為準備金，不排除要沽美債來填補，意味10年期美債息有機會上升。

受供應鏈問題影響，Nike上季收入遜預期，全年收入預測亦強差人意，股價早段挫3.5%至138.1美元。

聯邦快遞(FedEx)上季每股盈利3.47美元，勝預期，每包裹陸路收入亦繼續受惠於網購盛行，股價早段漲5.8%至278.93美元。

美債孳息喘定下，科技股有支持，蘋果公司(Apple Inc.)股價升0.3%至120.9美元；Facebook股價漲2%至284.3美元。

華爾街著名分析員、Miller Tabak+市場策略員Matt Maley表示，雖然科技股再遭拋售令人不悅，但還未到令人憂慮的水平，並認為科技股自去年3月以來顯著上升後，估值相當高昂，故拋售可減少泡沫，創造長遠上漲空間。