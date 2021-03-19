新高成交！紅磡半島豪庭套三房呎價24469元

二手樓價續升，紅磡半島豪庭套三房單位，獲同區換樓客以2,628萬元承接，呎價24,469元，同創分層標準單位新指標。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣遠晴低層A室，實用面積431方呎，一房間隔，獲租客以17,000元租入，實用呎租約39.4元，業主於2014年10月以647.8萬元購入，按買入價計算，租金回報約3.1厘，新租客為外區客。

●西灣河嘉亨灣2座低層H室，實用面積490方呎，兩房間隔，享池景，以972萬元易手，實用呎價19,837元，新買家屬於用家，原業主於2016年以600萬元買入，持貨5年帳面獲利372萬元，單位升值約62%。

●鰂魚涌太古城銀柏閣中層B室，實用面積1,015方呎，套三房間隔，享海景，以2,160萬元連租約易手，實用呎價21,281元，新買家屬於用家，原業主於1984年10月以82萬元買入，持貨37年帳面獲利2,078萬元，單位升值超過25倍。

●鰂魚涌太古城漢宮閣低層D室，實用面積約702方呎，三房間隔，開價約1,330萬元，議價後以1,285萬元成交，實用呎價約18,305元，新買家為同區客，趁旺市斥資入市作換樓之用。

●鰂魚涌南豐新邨3月暫錄得6宗買賣，平均實用呎價17,141元，屋苑12座高層C室，實用面積391方呎，兩房間隔，以736.8萬元易手，實用呎價18,844元，原業主於2018年3月以685萬元買入，持貨3年帳面獲利51.8萬元，單位升值8%。

●西半山俊傑花園高層G室，實用面積626方呎，套三房間隔，享山景，屬於區內三房上車盤，以1,368萬元易手，實用呎價21,853元，新買家屬於用家，原業主於2011年以485萬元買入，持貨10年帳面獲利883萬元，單位升值182%。

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九龍區

●紅磡半島豪庭3月至今暫錄約9宗買賣，其中5宗為三房戶，包括2座高層J室，實用面積1,074方呎，套三房加工人套房間隔，擁維港海景，獲同區換樓客以2,628萬元承接，創屋苑單一分層戶新高，實用呎價24,469元亦創屋苑分層標準單位新高。

●將軍澳MONTEREY第3座低層D室，實用面積759方呎，套三房間隔，同區客承接換樓，單位原先叫價1,520萬元，後降至1,438萬元成交，調減82萬元，減幅約5.4%，實用呎價約18,946元，原業主於2017年3月斥1,120.6萬元購得，是次轉手帳面獲利約317.4萬元，升值約28%。

●將軍澳緻藍天2座左翼中層B室，實用面積942方呎，套四房間隔，另設儲物房，議價後以1,395萬元成交，實用呎價14,809元，原業主於2015年4月以878萬元買入，持貨近6年帳面獲利517萬元，單位升值約59%。

●將軍澳居屋寶盈花園3座高層H室，實用面積484方呎，兩房兩廳間隔，享內園景，單位於去年6月放盤，未補價第二市場原叫價620萬元，累減60萬元，減幅約9.7%，以560萬元沽出，實用呎價11,570元。

●鑽石山居屋龍蟠苑D座高層16室，實用面積383方呎，一房一廳間隔，已補價自由市場叫價635萬元，減價10萬元，以625萬元易手，實用呎價16,319元，原業主於2013年購入上述單位，當時作價365萬元，已補地價，持貨8年至今沽貨帳面獲利260萬元，單位期內升值71%。

●鑽石山星河明居C座低層1室，套三房間隔，實用面積約593方呎，以約22,500元放租約1個月後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價約2,000元，以約20,500元獲承租，實用呎租約34.6元，新租客為新婚夫婦，睇樓兩次後決定承租。

●西南九龍匯璽3月錄約6宗買賣，較上月同期約3宗增加1倍，屋苑1A座低層A室，四房雙套間隔，實用面積約1,503方呎，單位以3,700萬元放盤1年後獲區內客接洽，議價後減價200萬元，以約3,500萬元成交，實用呎價約23,287元，新買家為首置客，睇樓3次後入市。

●長沙灣昇悅居3月暫錄約7宗買賣，較上月同期約5宗增加40%，屋苑1座中層A室，兩房間隔，實用面積約491方呎，單位以約925萬元放盤約2個月後，買賣雙方議價後減價約10萬元，以約915萬元成交，實用呎價約18,635元，新買家為首置客。

●長沙灣宇晴軒7座低層B室，實用面積約554方呎，三房間隔，放盤兩日後即以1,000萬元交吉沽出，較原叫價1,050萬元減價50萬元或約4.8%，實用呎價約18,051元。

●長沙灣喜遇高層B室，實用面積約286方呎，一房間隔，近日以595萬元沽出，實用面積呎價約20,804元，原業主約於2017年9月以約553.5萬元購入。持貨不足4年轉手，帳面獲利約41.5萬元，物業升值約7%。

●西九四小龍3月共暫錄約25宗買賣，已追平上月全月，其中宇晴軒佔4宗，平均實用呎價18,342元，該屋苑3座中層A室，實用面積441方呎，兩房間隔，去年11月開價850萬元，今年1月調整至835萬元，現以835萬元沽出，實用呎價18,934元。

●荔枝角美孚新邨2期吉利徑4號低層D室，實用面積632方呎，大兩房間隔，以826萬元成交，實用呎價13.070元，新買家為同區換樓客，原業主於2017年12月以785萬元買入，持貨約3年帳面獲利41萬元。

●荔枝角美孚新邨3月暫錄約25宗買賣，平均呎價13,596元，該盤6期蘭秀道19號低層C室，實用面積611方呎，三房間隔，望內街，早前開價880萬元，經議價後降至815萬元成交，減價65萬，減幅約7%，實用呎價約13,339元。

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新界區

●馬鞍山薈晴2座低層B3室，實用面積238方呎，開放式間隔，原先叫價430萬元，終以422.8萬元沽出，實用呎價17,765元，原業主於2016年11月購入上址，當時作價380萬元，持貨逾4年至今沽售，帳面獲利42.8萬元離場，單位期內升值約11%。

●馬鞍山帝琴灣凱琴居11座低層A室，實用面積1,110方呎，三房間隔，望內園景，放盤兩個月，原叫價1,380萬元，累減130萬元，終以1,250萬元連車位沽出，實用呎價11,261元。

●馬鞍山嵐岸2座中層A及B室，實用面積共1,785方呎，三房間隔，原先叫價2,400萬元，減價220萬或9.2%，終以2,180萬元獲承接，實用呎價12,213元。

●馬鞍山新港城R座中層4室，實用面積503方呎，三房間隔，日前以808萬元易手，實用呎價16,064元，原業主於2013年以500萬元購入，持貨8年帳面獲利308萬元離場，單位升值約61.6%。

●大圍名城本月暫錄約21宗成交，已超越上月全月錄16宗，新近盛世3座南翼高層A室，實用面積688方呎，套三房間隔，日前以1,200萬元易手，實用呎價17,442元。

●沙田第一城15座中層A室，實用面積約819方呎，套三房連工人套房間隔，雙方議價後終以1,138萬元成交，實用呎價約13,895元，原業主於2016年5月以約780萬元購入，是次轉售帳面獲利約358萬元，期內物業升值約45.9%。

●沙田第一城3月暫錄28宗買賣，對比上月同期錄約16宗增加75%，其中43座中層D室，實用面積304方呎，兩房間隔，議價後以546萬元易手，實用呎價17,961元，原業主則於2009年以171萬元購入，持貨12年帳面獲利375萬元，單位升值約219%。

●沙田濱景花園3座高層C室，實用面積544方呎，三房兩廳間隔，原先叫價1,080萬元，放盤9個月，調整至890萬元沽出，實用積呎價16,360元，原業主於2005年10月購入上述單位，當時作價260萬元，持貨15年多至今轉售，帳面獲利630萬元，單位期內升值逾2.4倍。

●沙田皇御居3月暫錄約2宗買賣，屋苑中高層D室，實用面積469方呎，兩房間隔，議價後以770萬元易手，實用呎價16,418元，原業主於2009年以359萬元入市，持貨12年帳面獲利約411萬元離場，單位升值約1.1倍。

●粉嶺花都廣場6座中層G室，實用面積526方呎，三房間隔，望山景，放盤僅1天，速獲同區換樓客零議價670萬元承接，實用呎價12,738元，原業主於2009年4月購入上址，當時作價179.2萬元，持貨近12年至今轉售，帳面獲利490.8萬元，單位期內升值逾2.7倍。

●上水御皇庭1座中層B室，實用面積約415方呎，兩房間隔，日前以10,800元租出，實用呎租約26元，業主於2019年3月以約450萬元購入上述單位，現租出可享租金回報率近3厘，屋苑現時有約13個單位放租，月租叫價由10,500元起。

●天水圍嘉湖山莊翠湖居1座中層B室，實用面積約633方呎，套三房間隔，年初叫價約658萬元放售，新近獲外區首置客承接，議價後最終以645萬元購入上址，實用呎價約10,190元。

●天水圍嘉湖山莊賞湖居3座低層H室，實用面積約549方呎，三房間隔，原業主月前叫價約598萬元放售，獲區內首置客青睞，雙方價後以580萬元成交，實用呎價約10,565元。

●屯門居屋龍門居12座中層K室，實用面積592方呎，三房兩廳間隔，日前獲區內首置客垂青，新買家為綠表客，原業主增加議幅，減價18.5萬元，上述買家於未補價第二市場以446.5萬元購入上址自用，實用呎價7,542元。

●屯門居屋兆畦苑A座中層13室，實用面積489方呎，原先屬開放式，有足夠空間改為三房間隔，加上原業主有輕微調整樓價，區內換樓客決定於已補價自由市場以455萬元購入自用，實用呎價9,305元。

●屯門居屋新圍苑B座低層3室，實用面積401方呎，兩房間隔，區內客由於原居所正進行裝修工程，需覓三個月的短租盤作暫住之用，考慮到區內可短租的盤源不多，決定一次過繳付租期內的租金，以月租0,800元即睇即租，實用呎租26.9元，如以同類型單位銀行估值約390.5萬元計算，租金回報率達3.3厘。

●荃灣灣景廣場低層D室，實用面積約579方呎，三房間隔，望樓景，放盤約1.5個月，原叫租20,000元，經議價後減價200元或約1%，最後以19,800元租出，實用呎租約34元，屋苑目前有約2個租盤，月租叫價由20,500元起。

●荃灣麗城花園1期3座高層E室，實用面積644方呎，三房間隔，享山景，開價800萬元，經議價後最終以790萬元沽出，實用呎價12,267元，新買家為家庭客，斥資購入單位自用，原業主屬第一手業主，1987年11月以63.52萬元買入，持貨約33年帳面獲利726.48萬元或約11倍。

●青衣藍澄灣1座高層F室，實用面積約488方呎，兩房間隔，望山景，原以叫價700萬元放盤，經議價後減價25萬元或約3.6%，最後以675萬元成交，實用呎價約13,832元，原業主於2018年2月以約639.8萬元購入，持貨至今3年轉手帳面獲利約35.2萬元，物業升值約6%。

●東涌海堤灣畔2座高層B室，實用面積854方呎，套三房連儲物房間隔，叫價1,150萬元，業主堅持零議價，因屬罕有高層全海景交吉放盤，故放盤數天極速獲買家以一口價承接，實用呎價13466元，追平2018年6月屋苑標準分層戶新高紀錄。

●東涌東環5B座中低層3室，實用面積約408方呎，大一房間隔，近日獲買家以605萬元承接，實用呎價約14,828元，原業主在2015年1月以約412.3萬元買入，持貨約5年帳面獲利約192.7萬元，賺價約47%，屋苑3月累錄約14宗二手買賣，平均實用呎價妁約14,699元。