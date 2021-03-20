鳳凰衛視去年轉蝕10億　多項業務見紅

該公司股價周五顯著下挫4.76%至0.8元。事實上，其股價已連續下跌了4個交易日，累積跌幅達8.04%，若以今年高位計算，累積跌幅更達到54.02%。

業績公告顯示，鳳凰衛視去年全年收入為30.29億元，按年減少17.87%，主要是新冠肺炎疫情爆發對全球經濟及市場狀況造成不利影響所致，期內經營虧損為5.02億元。

該公司5個分部4個錄得虧損，其中最大收入來源互聯網媒體業務，虧損額達10.48億元，按年盈轉虧，主要是收入倒退17.11%之際，於Particle Inc.投資有關的財務資產公平值虧損約為10.74億元，按年盈轉虧。

電視廣播方面，收入倒退18.93%至7.47億元，虧損更擴大1.59倍至1.65億元；其中，鳳凰衛視中文台及資訊台的收入減少16.49%至約6.69億元，鳳凰衛視香港台、電影台、美洲台、歐洲台及其他的總收入亦大跌35.22%至約7,778.6萬元。

房地產業務之虧損更加擴大7.53倍至1.24億元，位於北京及倫敦的投資物業確認公平值虧損超過1.4億元。數碼科技及文化創新等的「其他業務」亦出現1.04億元虧損，跟電視廣播和房地產分部一樣，經已連蝕兩年。

於去年12月31日，公司的資本負債比率為78.9%；北京朝陽公園的土地及其物業、於使用權資產、物業、廠房及設備等，以及投資物業項下合共帳面值約18.28億元，已抵押予銀行以取得借貸用作位於北京的鳳凰國際傳媒中心投資款項。

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