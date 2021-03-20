東方日報B1：銀行掟債　中美緊張　全球股經又震過

美國10年期國債孳息率周四觸及1.754厘，是去年1月以來首次升破1.7厘，加上中美會談氣氛緊張，法國又宣布新一輪封鎖措施，波蘭疫情失控，令歐洲經濟復甦添陰霾，全球股市再度受壓。首先是在科技股和能源股領跌下，美股道指周四轉升為跌，收市跌153點，以科技股為主的納指更重挫409點或3%，影響亞股和歐股周五表現。由於美債息「硬淨」，美股周五(19日)早段未止跌。

亞洲股市周五普遍下跌，日經平均指數大挫424點或1.41%，收報29,792點，台灣、南韓和澳洲股市分別低收1.34%、0.86%和0.56%，當中南韓股市3周以來首錄全周跌幅。緊接開市的歐洲股市亦顯著低開，英、法和德國股市曾挫1.69%、1.3%和1.43%。

被市場人士批評不理會通脹升溫的聯儲局更火上加油，表示補充槓桿率(SLR)的減免措施於3月31日到期後不會續期，意味着美國銀行業需要回補約1.6萬億美元作為準備金，不排除要沽美債來填補，預示10年期美債息有機會上揚。

該債息周五先跌後回升，高見1.746厘，拖累道指早段跌357點，至32,862點；標指跌29點，至3,886點；納指反覆，曾跌77點，至13,039點。

Miller Tabak+Co市場策略員Matt Maley稱，雖然科技股再遭拋售令人不悅，但還未到令人憂慮，並認為科技股自去年3月以來顯著上升後，估值相當高昂，故拋售可減少泡沫，創造長遠上漲空間。

不過，科技股近期相當波動，以周四收市計，納斯達克100指數年內升幅再次化灰，是短短兩周以來第二次，反映美債息上落的影響。聯儲局的態度引發市場對通脹加速的疑慮，並推高債息，當債息升，會削弱高估值的科技股需求。

目前市場熱話離不開通脹，主導了股市去向！諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼認為，通脹不會出現像1970年代的失控局面，即債息不會急飆。他指，當年花了十多年時間令問題變得不可收拾，是年復年的累積，今次則不會，若有需要，聯儲局擁有「輕鬆的」工具來應付物價壓力，不太可能像1970年代那樣採取「極其嚴重且不負責任的高息幣策」。他認為，美國1.9萬億美元財政刺激方案可能導致的最壞情況是物價短暫急升，就像韓戰初期那樣。另外，他批評歐洲陷入疫苗災難，接種進度大幅落後英美，特別是法國，體制缺失與十年前歐債危機禍源同出一轍。

不過，「鱷王」達利奧警告通脹升溫可能迫使聯儲局提早加息，形容經濟就像一個人的脈搏正在下降，當下降時，醫生會注射興奮劑，而現在經濟正反彈，通脹壓力也在升溫，預期經濟和通脹調整的速度會較市場或聯儲局所預期的還快。他早已直言，投資債券或以美元計價的資產是愚蠢。

事實上，市場偏向撐「鱷王」！一級交易商已急沽美債，據聯儲局數據，截至上周三止一周，相關美債持倉減161億美元，連同前一周破紀錄的647億美元，兩周共沽逾800億美元，持倉降至2018年10月以來最低。