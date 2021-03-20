美國散戶亂炒歐股！福士普通股竟貴「優先股」26%

德國老牌車廠福士汽車(Volkswagen)因近日公布了拓展電動車業務的計劃，成為資本追逐的對象，其股價亦急升。然而，福士的兩類「同股不同權」股份在歐洲股市出現了驚人的價差，股份代碼「VOW」的普通股，竟然較優先股「VOW3」貴逾26%！

截至周五(19日)VOW收報280.6歐元；VOW3則收報221.45歐元，前者溢價為26.7%。分析指出，造成這種現象的，是由於美國散戶不懂歐洲股市，只是由於憧憬電動車慨念便盲目入市，卻不知福士有兩款同股不同權的股票，導致了誇張的價差。

普通股VOW與優先股VOW3最大分別，在於前者擁有投票權。而VOW3作為優先股，雖然沒有投票權，但享有清算時的優先權(假若企業清盤，能以相對較先排序獲得補償)，並且股息會較高。過去上述兩類股票的價差，一直只有數個百分點。

比如在2019財政年度，VOW的股息為4.8歐元，而VOW3的股息則為4.86歐元，略高於前者。

一般而言，多數的歐洲機構及個人投資者都會選擇交易VOW3，因為普通的投資者其實無意參與公司決策，投票權實際上無作用，而且VOW3的股息及清算優先順序較高，對應的股權份額也一樣。因此，VOW3在交易量、流通性方面也遠高於VOW。

近期福士公布了其拓展電動車業務的計劃，吸引了大量美國散戶的關注。電動車股在美股市場一直深受散戶歡迎，而近期亦有不少分析看好福士能夠成為電動車龍頭，吸引了大批美國散戶入場。

近日在美國散戶投資者聚集地，網絡討論區Reddit的r/wallstreetbets社群上，關於福士的股票討論熱度升溫，更有人發文詢問VOW與VOW3及公司其他預託證券之間的分別。

盛寶銀行股票策略主管Peter Garney認為，美國投資者對歐股市場不甚了解，在留意到近日利好消息後，在網上搜尋「福士汽車」，便只找到其普通股代碼VOW，卻不知道VOW3的存在，也不清楚VOW3才是機構投資者經常交易的股票，導致市場出現了套利的空間。

Garney此前亦曾看好福士，並且認為其電動車大計，將會成為美國電動車公司特斯拉(Tesla)股價的最大利淡因素。他表示，Tesla的股價已反映了太多的市場潛力，現在福士也加入電動車戰場，各大行及投資機構應該為此而下調Tesla的目標價。