全球缺「芯」！唔止影響三星Note生產　iPhone恐亦遭殃

全球晶片供應短缺情況已持續數月，汽車業首當其衝，惟目前災情已延燒至消費電子產品，據報道，三星位於美國德州奧斯汀的工廠2月中旬也因當地暴風雪而停工至今，該工廠為晶片設計公司高通(Qualcomm)代工生產晶片，因此工廠停擺對Android裝置的中央處理器帶來衝擊！

另有報道指出，對OLED面板控制器至關重要的晶片，亦是由上述工廠生產。由於蘋果公司(Apple Inc.)所用的OLED是由三星供貨，所以三星奧斯汀工廠停工，亦有機會導致iPhone產量減少。Apple首次在iPhone 12系列新機上全面採用OLED，而非僅Pro高階機種才搭載OLED。

三星奧斯汀工廠約佔全球12吋晶圓代工廠5%產能。由於該廠持續停擺，分析預期全球智能手機第2季的產量將減少5%。若只計5G手機，減幅估計更高達30%。

除智能手機外，奧斯汀工廠停擺亦令個人電腦(PC)產業陷入困境，宏碁(Acer)的手提電腦供不應求，管理層指正努力取得零件，直言是PC史上未曾見過的事。至於另一大廠華碩亦估計出貨量將大幅下滑。

事實上，中美科技戰遺禍，加上新冠肺炎疫情帶旺晶片需求，台灣晶片告急，全球晶片缺貨情況更趨嚴重，而受累於德州2月的暴風雪，令車用晶片短缺的情況雪上加霜。恩智浦(NXP)和英飛凌(Infineon)兩家車用晶片業者，都關閉位於奧斯汀的工廠。儘管恩智浦在當地的工廠已重啟營運，但工廠停擺導致該公司少了1個月的晶片供應量。