中證監：註冊制非放鬆審核要求　目前A股市場槓桿風險可控

中國證監會主席易會滿表示，將堅持資本市場對外開放，對機構設置，開辦業務、產品持開放支持的態度。

此外，他指要要注重統籌開放與防範風險的關係，當前要注意兩方面情況。一是防範外資大進大出。對於資本正常的跨境流動，當局樂見其成，但熱錢大進大出對任何市場的健康發展都是一種傷害，都是要嚴格管控。在這方面，當局應該加強研判，完善制度，避免被動。二是妥善處置中概股問題，對於這個問題，中國一直在尋求與美方相關監管機構加強合作，多次提出解決方案，但始終未得到全面的積極的回應。當局堅信，合作是共贏的選擇，要想解決問題必須坐下來，分歧只能通過協商來解決，別無他路。

他又稱，將堅定註冊制改革方向不動搖，繼續堅持穩中求進，堅持系統觀念，紮實做好科創板、創業板註冊制試點評估，完善註冊制全流程全鏈條的監管監督機制。而註冊制絕不意味着放鬆審核要求。現在科創板、創業板發行上市，交易所都要嚴格履行審核把關職責。中證監註冊環節對交易所審核質量及發行條件、信息披露的重要方面進行把關並監督。從實踐情況看，有關安排行之有效，也很有必要。

目前，他提及不少中介機構尚未真正具備與註冊制相匹配的理念、組織和能力，還在「穿新鞋走老路」。對此，當局正在做進一步分析，對發現的問題將採取針對性措施。對「帶病闖關」的，將嚴肅處理，決不允許一撤了之。

他稱，以前首次公開招股(IPO)停停開開，預期不明朗，有的排隊要2、3年；註冊制改革後，註冊審核周期已經大幅縮短，接近成熟市場。要實現資本市場可持續發展，需要充分考慮投融資的動態積極平衡。只有一二級市場都保持有序穩定，才能逐步形成一個良好的新股發行生態。

他補充，最近在IPO現場檢查中出現了高比例撤回申報材料的現象，據初步掌握的情況看，並不是說該些企業問題有多大，更不是因為做假帳撤回，其中一個重要原因是不少保薦機構執業質量不高。

另外，易會滿認為市場波動很正常，只要沒有過度槓桿就不會出大事，關鍵是要有一個合理的資金結構。這幾年，當局深刻吸取股市異常波動的教訓，關注場內場外、境內境外、各類市場主體，堅持看得清、可穿透、管得住，通過一系列措施控制好槓桿資金規模和水平。目前，A股市場槓桿風險總體可控。

中美貿易戰下周一(22日)將屆滿3周年，易會滿稱，截至2020年底，外資持續3年保持淨流入，境外投資者持有A股資產突破3萬億元人民幣。中國資本市場的吸引力是強的，外資也獲得良好的回報，而且潛力還很大。