一家人講錢點先唔失感情？借錢畀仔女前6大須知！

疫情「宅」在家，一家人多了時間相處，但一講到錢，就往往怕失感情。要避免家庭、婚姻、感情關係被個「錢」字破壞，美個心理治療專家Michael NcNulty話，以下9點一定要知。

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1、【69%婚姻問題不斷重複】

婚姻及感情關係的衝突當中，只有31%是可直接解決的問題，其餘69%都是一些長期不斷重複的嘮叨問題(例如飯後誰應負責洗碗、應花多少錢去旅行等)。

2、【不同生活經驗所致】

這些長期不斷重複的嘮叨問題，源於雙方不同性格、不同需要、及二人婚前(或建立關係前)不同的生活經驗。

3、【想解決，先學「講錢」】

要解決這些嘮叨問題，夫婦及情侶首要學懂「講錢」，即是一開始便要習慣雙方一起討論及處理金錢事宜。

4、【錢總存在】

在實際婚姻或感情生活中，錢總是存在，別妄想可以避而不談。

5、【錢關乎信任】

「金錢」通常關聯着我們其他價值觀，例如「信任」與「誠實」等。所以，若雙方在金錢上不能建立互信，在其他方面亦難以建立信任。

6、【由互相坦白開始】

想避免「講錢傷感情」，要由互相坦白開始，且是長期持續建立商談的習慣，絕非單談一、兩次就算。

7、【談甚麼？】

要向對方坦白交代的有三項：自己的花費習慣、心目中的金錢哲學、及長期財務目標。

8、【何時談？】

一結婚便要討論。更理想的是，在婚前或已認定雙方關係時，便坦誠交代學生貸款、信用卡數及負債等。既然決定牽手走下去，就更需要互相了解財況，為一起建立未來作出安排，商討出共同接受的方案。

9、【由「錢」出發】

成功的婚姻或感情關係，建立於互相坦誠及信任。所以，別怕跟他/她「講錢」，就由「錢」出發，發展更深入更健康的關係吧。

【借錢畀仔女前 6大須知】

「養兒一百歲，長憂九十九」，睇見仔女需要幫，無論仔女仲讀緊書定已成家立室，Super Dad都梗想出手。但為咗日後每年父親節大家都仲一樣開開心心，理財專家話，借錢畀仔女前，有以下6大須知。

做仔女嘅，向Super Dad借錢，雖然真係免入息證明、唔使填表、兼唔收手續費，但都要講以下規矩。

其實，呢6大須知，Super Mom亦一樣啱使。

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1、只借出「唔等使」錢

即係話你用嚟應付日常開支嘅錢，唔可以借畀仔女，亦唔可以影響你原本嘅儲蓄及退休安排，千萬唔可以將你自己嘅將來為仔女抵押咗出去。坦白同仔女講，你有退休安排，第時唔使麻煩到仔女，咁係對佢哋好。

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2、預咗啲錢冇回頭

借錢畀仔女之前，先問吓自己，如果筆錢冇回頭，是否接受得到？接受得到先好借出去，只要有半點猶豫，都要Say No。

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3、要清楚啲錢點用

諗住借錢畀仔女找卡數，點知變咗部新手機番嚟？理財專家話，仔女要開口借錢，即是理財能力麻麻。所以，幫之前要知佢哋邊個位出事，睇吓是否要再培訓，可以順便Set埋做借錢條件。

你仲要睇實借出嘅錢點用法，若係找卡數的話，可以唔經仔女手直接還畀銀行；又或者分開幾筆逐啲放，總之唔好一筆過，以免一次過太大嚿錢又亂來。

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4、揸正做

仔女當然諗住會還錢，但「諗住」有時同現實會有啲距離，為咗等仔女做個負責任嘅人，所以要揸正做，好似銀行咁，事前講明幾時還、係咪分期還、幾錢利息、遲還點罰息等，認認真真咁借畀佢。

仲有，事前要講明，一旦日後仔女經濟情況改變(被人裁員、轉工後搵唔番一樣錢、辭職生仔之類)，還款會有乜新安排？開頭可能有啲尷尬，但好過日後連家人都冇得做。

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5、 父與母要同一陣線

兩公婆要傾掂數，一齊在場兼同意所有條件，先可以借錢畀仔女。

問題唔係在於一個心軟啲，會畀仔女有灰色地帶乘虛而入咁簡單；亦唔好以為借出去係你自己嘅錢，唔使話畀配偶聽；事關一個唔好彩，你行先一步，你配偶接手搞遺產，佢唔知你同仔女有咁多錢銀轇輵，到時口同鼻拗，只會令佢難做。

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6、 白紙黑字

所有條款、銀碼、還款金額、年期等都要白紙黑字寫低，然後簽名作實。就算係屋企人，都要當做商業交易咁，跟足條款認真對待，事關仔女咁先會學識負責任，無論佢幾大個都好。