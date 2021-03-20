加息惹不滿！土耳其總統怒炒央行行長

面臨通脹升溫風險的土耳其日前大手加息2厘，較預期多1厘，外電報道，央行行長Naci Agbal遭總統埃爾多安撤職，而央行行長之位改由支持減息的Sahap Kavcioglu接任，有關命令周六(20日)凌晨刊登在官方公報，並已生效。

事實上，埃爾多安並非首次解職央行行長，他一直反對收緊政策，擔心損害經濟增長，過去多名央行行長曾遭埃氏批評，甚至被撤職。

由於油價上漲與去年里拉疲軟影響，今年2月份土耳其通脹逼近16%，連升5個月。里拉因美國國債孳息率飆升受到的打擊比其他國家貨幣嚴重，自2月下旬至今累計重貶逾7%，強化了要求Agbal加息以支撐匯價的呼聲。而Agbal去年11月上任央行行長時，土耳其里拉已狂貶數周至歷史低位，他上任迄今大力緊縮提振央行的信譽，而央行累計加息8.75厘，里拉匯價反彈20%。

至於新上任的央行行長Kavcioglu，是土耳其Marmara University的金融系教授，亦是親政府報章Yeni Safak的專欄作家。該報章周五(19日)頭版大肆批評央行大舉加息的決策，直斥該項決定完全忽視土耳其8,300萬人的民意，損害經濟增長。

Kavcioglu亦曾於其專欄中批評，對於土耳其國內專欄作家、銀行家、商業組織在其他國家都是負利率的時候，一昧尋求穩定的高利率感到悲哀。他亦支持埃爾多安的看法，指加息是間接打開通脹的道路，並認為央行不應堅持加息，因加息並不能解決土耳其的經濟問題，甚至未來還會導致有關問題惡化。

不過，Kavcioglu的看法與世界上大多數的央行與經濟學家相反，後者主張透過加息以抑制通脹。