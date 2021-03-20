供不應求！未來10年全球或短缺1000萬噸銅

顧問公司CRU Group預期，至2030年，隨着清潔能源和運輸行業的蓬勃發展，銅行業需要花費超過1,000億美元的資金，以解決可能出現的470萬噸的年度供應短缺。

而大宗商品交易商Trafigura Group稱，如果沒有新建造礦山，潛在的銅缺口或高達1,000萬噸，如要填補有關差距，即需要建設相當於8個全球最大、必和必拓集團旗下位於智利的Escondida銅礦的產能。

LME期銅價格在2月以後狂飆，一度衝破9,500美元關口，目前在9,000美元左右上落。分析指出，如果生產者無法解決供應短缺問題，銅價將繼續上漲，並為全球緩解氣候變化議題帶來挑戰。

銅的用途廣泛，既是經濟的領頭羊，亦是推動可再生能源和電動汽車發展的關鍵因素。而銅價上漲亦可能衍生其他現象，例如銅回收率提升，或者以鋁或其他更低廉價格的替代品取代。

就銅供應緊張，高盛警告，料將看到十年內最大的供應短缺，今年年初銅庫存量處於非常低的起點，但到目前為止，首季的反季節性庫存進一步惡化，其規模在近期歷史上只有過一次(2004年)，表明未來幾個月銅短缺的風險很高。在此情況下，銅的基本面前景仍然非常樂觀，沒有證據表明目前的價格水平有走弱的趨勢。

此外，有分析認為，目前可以肯定銅礦增產計劃正在籌備中。不過銅礦商在權衡開發礦產的難度、成本大幅提高又須加速計劃之際，也擔心重蹈過去因為周期性短缺導致供應過剩的錯誤。