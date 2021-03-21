郭家耀：嗶哩嗶哩前景樂觀

嗶哩嗶哩現時擁有超過2億的活躍用戶，為內地年輕互聯網用戶在線娛樂的首選品牌，由動漫、漫畫及遊戲愛好者的中心發展成為新世代的在線社區。與眾多視頻網站競爭對手相比，嗶哩嗶哩通過營造歸屬感來綁定用戶，非侵入性廣告環境亦令內容更具吸引力。嗶哩嗶哩的收入主要來自手機遊戲，其次是直播和增值服務以及廣告。嗶哩嗶哩通過強大的遊戲渠道、優質的串流媒體內容和創新的廣告產品，進一步擴展高度粘性的用戶群並從中獲利。

公司近年將戰略重點放在用戶增長，同時增量用戶保持高質量，移動月度活躍用戶的增長和付費用戶第4季分別按年增長61及103%，超過整體月度活躍用戶增長。此外，用戶的停留時間維持於每天75分鐘。通過測試的官方成員按年增長51%至1.03億戶，而12個月保留率仍高於80%。管理層表示，公司有能力滿足中國8.5億在線視頻用戶群體的娛樂需求。隨着公司繼續將戰略重點放在用戶增長上，有望提前實現其用戶增長目標，中長期目標用戶可達5億水平。

根據Quest Mobile 2月份數據顯示，儘管短視頻平台的激烈競爭以及去年的高基數影響下，嗶哩嗶哩的增長勢頭持續，今年前兩個月的用戶的停留時間按年增長35%，而同期類近受歡迎的APP的用戶停留時間則下降4%。公司將繼續在遊戲業務、串流媒體和增值服務，以及廣告業務加強滲透，預料明年有望達致全年業績扭虧，前景值得樂觀。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)