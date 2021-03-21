葉尚志：中興通訊估值依然吸引

港股調整1個月後，短期有轉為反覆的行情傾向，但是總體向下發展格局未有改觀，而恒指的反彈阻力區仍見於29,500至29,800點之間，要升穿後才可發出回穩信號。美國聯儲局開會後宣布維持現時利率不變，從去年開展的量寬政策亦將持續，但是未有宣布採取扭曲操作(OT)以及孳息曲線調控(YCC)，似乎有容許美債長端利率可以進一步上升的空間。在美債息高企不下的情況下，相信高估值增長型股份仍將受壓。

事實上，中興現時估值依然吸引，動態市盈率不足14倍，尤其是在現時高估值增長股普遍受壓的情況下，相信中興可以獲得市場的關注。建議可以21港元以下分段吸納，目標看28港元，止蝕於17港元。

第一上海首席策略師葉尚志

(作者為註冊持牌人士)