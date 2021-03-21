鄺紫珊：未來股優於債形勢不會改變

最近有投行發表基金經理的報告顯示，受訪基金經理對於股市看法愈趨樂觀，樂觀程度是自2020年6月以來最高的，有超過一半的基金經理認為未來12個月價值股的表現將超過增長型股票，而最可能影響市場的風險將可能是高於預期的通貨通脹。

該報告還顯示，在特定資產部分，科技股及比特幣為基金經理認為最注視的交易標的，比率分別為34及24%；另外，逾9成的基金經理認為未來1年的通脹將持續走高，也較上1個月上升。

若參考之前兩次紓困操施的實施經驗，除預料可有利刺激市民的消費外，也預期很多民眾將選擇把紓困金投入股市，故資金湧入可望有利於大市。面對第2季經濟復甦讓市場的注視點換檔、通脹升溫，以及利率上升等投資環境下，未來股優於債的形勢將不會改變。

去年表現落後的行業類股份可有望轉強，其中能源及金融類股較具有評價面的投資吸引力。另外，由於市場焦點轉往傳統類股，讓資訊科技產業類股可能在估值方面遜色，大部分從高位回落，但由於現階段再下試的空間已不大，加上中長線仍是看好科技、精準醫療行業等，故仍有機會上望更高，現時正是調整階段，可不妨趁機會吸納作中長線投資。

在經濟復甦、債券利率上行的環境下，經濟循環概念價值的股份相對有較高的吸引力，建議考慮消費、醫藥、工業、原物料等類股，現階段投資增長與價值並重的循環股，適度增持金融及工業等價值類股份。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊