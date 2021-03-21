施羅德：美國通脹料先高後回

鑑於美國總統拜登宣布實施1.9萬億美元刺激計劃，上調美國國內生產總值(GDP)的增長預測，並對世界其他地區作出相應調整。我們現時預期，美國GDP將於今明兩年分別增長4.7%及4.9%，比起原來的預測，上調幅度均為略高於1個百分點。隨着世界經濟逐步恢復正常，其他地區亦將因為環球貿易轉強而受惠，我們已將2022年環球經濟增長預測由4.1%上調至4.6%。

展望2021年，美國推行財政政策的力度加強應可帶來支持。英國雖延長了封鎖期，但在疫苗成功推出的帶動下，我們已輕微上調英國的經濟增長預測至5.3%。另外，我們對日本及新興市場的預測亦有所上調。然而，從環球角度來看，由於歐元區國家延長封鎖期以及推出疫苗的進程緩慢，上述升幅大致上已因我們大幅下調歐元區的增長預測(由5%下調至3.5%)而抵銷，因此，綜合所得的2021年環球經濟增長預測只是輕微上調至5.3%。

此外，受石油及商品價格上升等因素影響，通脹亦將隨經濟轉強而來。我們現時預期今年的環球消費物價指數通脹率將由原來的2.2%升至2.6%，並將於2022年回落至2.4%的水平。考慮到現時的憂慮，明年的降溫將對政策乃至金融市場十分重要。整體而言，環球經濟將朝着通貨再膨脹的方向邁進，而經濟增長和通脹的幅度亦將較我們於去年11月份作出的預測為高。

對於是否正在步入新的通脹期，投資者已顯得愈來愈憂慮。隨着強大的基數效應逐漸產生影響，相信整體消費物價指數將於未來幾個月大幅回升。我們預期美國整體消費物價指數將於第二季度升至3.5%，並將在基數效應消退後逐漸回落。除了物價上漲導致工資及整體成本上升的一次性影響外，通脹的影響應屬暫時性質。

我們認為經濟體系中仍存在剩餘產能，能夠在不導致第二輪物價上漲的情況下消化需求增長所造成的影響。由於企業在復工過後會利用經濟下行造成的剩餘產能來增加產出，因此，通脹通常會在經濟衰退後和經濟復甦期間下降。企業將因為生產力增強和單位勞動成本下降而能夠維持價格競爭力。

有鑑於此，我們認為美國及環球通脹將於2021年底及2022年逐漸回落，而具持續性的通脹將於明年下半年才會出現。屆時，美國的產出缺口經已消除，而經濟體系的剩餘產能亦將大致耗盡。雖然某些行業現時正面臨物價壓力，但要說經濟周期已步入通脹急升的階段實屬言之過早。

由於通脹有可能影響作為市場關鍵支柱之一的寬鬆貨幣政策，備受關注亦屬正常。然而，我們需要謹記，目前聯儲局已在執行新的政策框架，允許通脹在一段時間內持續高於2%。

平均通脹目標旨在避免出現過去10年那種核心通脹持續低於目標的情況。此外，聯儲局亦需要實現就業最大化的目標。當局對於經濟增長的裨益能夠惠及更廣泛的低收入和少數族裔勞動人口抱有相當大的期望。從疫情對低收入勞動人口的嚴重影響(就業率減少了五分之一)來看，聯儲局實現就業最大化的目標任重道遠。

就此而言，我們認為聯儲局在預測期內甚至2023年底前不會加息。不過，我們預期聯儲局在此之前將會逐漸縮減量化寬鬆計劃，而購債規模亦將由明年第二季度起自目前的每月1,200億美元逐漸縮小。

施羅德投資管理首席經濟師及策略師 Keith Wade