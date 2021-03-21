陳鳳珠：內地季結水緊連累港股

港股逐步回穩，料1月底的低位28,200點水平的支持力較大。美國聯儲局議息後維持利率不變，並預期2023年前都不會調整利率，當局認為需要看到實際通脹上行才會收緊貨幣政策，同時調高對經濟增長的預測。雖然近日美國10年期國債孳息仍於高位徘徊，加上美國總統簽署1.9萬億美元的紓困方案，市場憂慮或會刺激通脹，但財長已表示通脹風險仍然較低及可控，配合聯儲局的言論，料可暫時消除通脹升溫的憂慮。

近日人行持續於公開市場作逆回購操作，亦展開中期借貸便利以對沖本月到期量，由於本月為季結，料資金面會較為緊張，人行的靈活性操作將可維持銀行體系資金流動性合理充裕。不過近日內地股市呈調整壓力，亦壓抑港股表現。

而國家統計局發布2月份內地70大中城市的商品住宅銷售價格情況，4個一線城市新建商品住宅銷售價格按年上升4.8%，二線城市及三線城市的新建商品住宅銷售價格分別按年上漲4.5及3.6%，全部漲幅均較1月有所擴大，主要因為去年基數較低所致。至於按月漲幅則表現參差，反映整體樓價發展穩定。不過，2月份一線城市的二手住宅銷售價格按年及按月分別上升10.8及1.1%，其中實施二手房成交參考價機制的深圳，2月份二手住宅銷售價格按月錄得0.9%的升幅，估計當地的剛性需求仍強。

另外，首兩個月的房地產開發投資按年上升38.3%至13,986億元人民幣，其中住宅投資按年增加41.9%至10,387億元人民幣，佔比為74.3%。而首兩個月的商品房銷售額按年增加1.33倍，其中住宅銷售額按年增長1.44倍，反映內地房地產市場發展仍然理想，且住宅的需求仍然強勁。首兩個月規模以上工業增加值、全國固定資產投資、社會消費品零售總額分別按年增加35.1%、35%及33.8%，增速顯著，其中扣除汽車的消費品零售額按年增加30.4%，反映內需增長推動經濟發展。由於今年內地的經濟增速目標定於6%以上，相信未來3大引擎將繼續帶動經濟增長。

東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士)